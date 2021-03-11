Em momento raro, Abel Ferreira viaja nesta quinta para ficar com a família em Portugal

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Abel Ferreira, enfim, está próximo de reencontrar a família. Depois da dificuldade em encontrar voos por conta da pandemia, o treinador deve embarcar para Portugal nesta quinta-feira (11) para aproveitar alguns dias de descanso.A ideia de Abel era embarcar logo após a conquista da Copa do Brasil, porém encontrou dificuldades e quase uma dezena de voos foram cancelados com destino ao Velho Continente.

Ao reencontrar a família, Abel Ferreira vai ter momento raro nos últimos 15 meses. Ele ficou somente dez dias ao lado da esposa e das filhas neste período, uma vez que estava no PAOK, da Grécia, antes da chegada o Verdão.Logo após vencer a Copa Libertadores, em janeiro, o técnico se emocionou ao comentar sobre o primeiro título na carreira como treinador e o fato de precisar se sacrificar no lado pessoal para ser o melhor na profissão.