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Em meio à tensão na Ucrânia, Alan Patrick, do Shakhtar Donetsk, consegue voltar ao Brasil

Meia é um dos 13 brasileiros do clube ucraniano, mas estava na Alemanha para tratar lesão no início dos conflitos. Sem voltar ao Leste Europeu, atleta retornou direto ao país natal...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 17:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 17:14
Um dos 13 brasileiros do elenco do Shakhtar Donetsk, o meia-atacante Alan Patrick já está de volta ao Brasil em meio aos conflitos militares entre a Rússia e a Ucrânia. O atleta de 30 anos foi o primeiro atleta de sua equipe a conseguir voltar ao seu país natal, enquanto os outros aguardam em um hotel na capital.
O retorno do meia revelado pelo Santos antes de seus companheiros se deve ao fato de Alan Patrick não ter voltado à Ucrânia junto com o elenco do Shakhtar Donetsk nos últimos dias. Durante a intertemporada do time ucraniano realizada na Turquia, no início do ano, o camisa 21 sofreu uma lesão e precisou realizar tratamento na Alemanha.
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Com a situação entre russos e ucranianos cada vez mais tensa, Alan Patrick deixou o país germânico com destino ao Brasil, sem voltar ao Leste Europeu. Ao contrário dele, outros brasileiros dos Mineiros seguem em Kiev, aguardando uma liberação para que possam retornar à terra natal. O Campeonato Ucraniano foi paralisado.
Alan Patrick começou a carreira no Santos em 2009, onde permaneceu até 2011, quando foi contratado pelo Shakhtar Donetsk. Em 2013, o meia-atacante foi emprestado ao Internacional. Em 2015, jogou seis meses no Palmeiras, até ser repassado ao Flamengo. De volta à Ucrânia em 2017, virou peça importante no elenco ucraniano.
Com 12 títulos conquistados com a camisa do clube do Leste Europeu, Alan Patrick recentemente renovou seu contrato com o Shakhtar Donetsk até dezembro de 2025.
+ Atletas pedem socorro para deixar a Ucrânia: veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos
ENTENDA O CASO​Desde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e, por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.
Na última quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.
Crédito: AlanPatrickéoprimeirobrasileirodoShakhtaraconseguirvoltarparacasa(Foto:Divulgação/ShakhtarDonetsk

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