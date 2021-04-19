Em maratona de jogos, Palmeiras busca maior utilização da base no Paulista

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Vivendo a maior sequência de partidas deste o retorno do futebol, o Palmeiras iniciou uma maratona de 18 jogos em 41 dias, tendo em média um compromisso a cada 52 horas. Em vista disso, a comissão técnica de Abel Ferreira optou por utilizar o Campeonato Paulista como um laboratório aos mais jovens e tempo de descanso para aqueles que tem atuado mais frequentemente.Tendo em pauta todos esses fatores, o Verdão viajou para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, extremamente modificado e ficou no empate por 0 a 0 com o Botafogo, em partida disputada neste domingo (18), pela sexta rodada do Paulistão.

Com apenas seis reservas no banco de suplentes, Abel Ferreira escalou um onze inicial com 8 jogadores crias das categorias de base do clube. Entre os atletas, o zagueiro Vanderlan, o volante Fabinho e o atacante Giovani estreavam como titulares na equipe profissional. Já o lateral-direito Garcia, titular diante do São Bento, viveu seus primeiros 90 minutos completos, uma vez que foi substituído com apenas 20 minutos na última partida.

Mais experiente, Rafael Elias também voltou a ser titular da equipe. Em seu terceiro jogo desde o retorno aos gramados, o centroavante voltou a figurar desde o princípio da partida após mais de três anos. Na ocasião, o ainda chamado Papagaio foi titular na vitória do Palmeiras diante do Ituano por 3 a 0, válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista de 2018.Além deles, Lucas Esteves – escalado como volante – e Renan buscaram mais minutos e uma nova oportunidade de chamar atenção da comissão técnica. Canhoto, o zagueiro da camisa 3 atuou no lado destro do campo, e mesmo diante da dificuldade foi bem quando exigido. Já Esteves, improvisado, ainda tenta se encontrar na equipe principal.

Liderando os jovens, Wesley foi o responsável por dar a velocidade e agressividade no time, além de passar tranquilidade aos demais jovens. Titular diante de Flamengo e Defensa y Justicia, o camisa 11 busca a melhor forma física e deverá ser aproveitado quarta-feira (21), no confronto válido pela Libertadores.