Em jogo dominante, Manchester United goleia Brighton

Pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United venceu o Brighton por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Greenwood e Bruno Fernandes, duas vezes. Com a vitória, os Red Devils assumem a quinta colocação da Premier League.
ENCAIXOUSolskjaer parece ter encontrado o time ideal. Com Pogba, Bruno Fernandes, Martial, Rashford e Greenwood, o Manchester United repete as boas atuações e parece estar entrosado.
MUDOU A CARA DO TIMEBruno Fernandes é o grande nome da mudança de postura do Manchester United. O português coleciona boas atuações e foi autor de dois gols na partida desta terça-feira.
BASE FORTEGreenwood marcou o primeiro gol da partida, passando por dois marcadores e chutando no canto. O inglês, que subiu da base dos Red Devils, é uma das maiores promessas do clube e fez uma partida de grande nível.
SEM MEDOSDe Gea quase não sofreu durante a partida. O goleiro do Manchester United fez boas defesas no segundo tempo, mas não teve muitos sustos. O sistema defensivo dos Red Devils está bem montado.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSNo próximo sábado (4), o Manchester United enfrenta o Bournemouth, às 11h (horário de Brasília). Por outro lado, o Brighton visitará o Norwich City, no mesmo dia, às 8h30.E MAIS:Lazio vence Torino em mais uma grande atuação de Ciro ImmobileArsenal não exercerá opção de compra do meia Dani CeballosSolskjaer ignora jejum de gols de Rashford: 'vai voltar a marcar'Inter de Milão lança primeiro uniforme para a temporada 20/21Hakimi se despede do Borussia Dortmund pela internet; clube responde e agradece ao jogadorEm boa fase, Sporting recebe Gil Vicente pelo Campeonato Português E MAIS: