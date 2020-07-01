Em jogo dominante, Manchester United goleia Brighton

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Pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United venceu o Brighton por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Greenwood e Bruno Fernandes, duas vezes. Com a vitória, os Red Devils assumem a quinta colocação da Premier League.

ENCAIXOUSolskjaer parece ter encontrado o time ideal. Com Pogba, Bruno Fernandes, Martial, Rashford e Greenwood, o Manchester United repete as boas atuações e parece estar entrosado.

MUDOU A CARA DO TIMEBruno Fernandes é o grande nome da mudança de postura do Manchester United. O português coleciona boas atuações e foi autor de dois gols na partida desta terça-feira.

BASE FORTEGreenwood marcou o primeiro gol da partida, passando por dois marcadores e chutando no canto. O inglês, que subiu da base dos Red Devils, é uma das maiores promessas do clube e fez uma partida de grande nível.

SEM MEDOSDe Gea quase não sofreu durante a partida. O goleiro do Manchester United fez boas defesas no segundo tempo, mas não teve muitos sustos. O sistema defensivo dos Red Devils está bem montado.