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Em janeiro, Arsenal pode repatriar meia que está no Liverpool

Oxlade-Chamberlain está insatisfeito com as poucas oportunidades que vem tendo sob comando de Jurgen Klopp na atual temporada e está disposto a retornar para os Gunners...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2021 às 11:56

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 11:56

Crédito: Oxlade-Chamberlain possui contrato com o Liverpool até 2023 (Reprodução
O Arsenal cogita buscar a contratação de Oxlade-Chamberlain, meia do Liverpool, por empréstimo na janela de transferências de janeiro, segundo o "The Sun". O atleta também vê com bons olhos o retorno aos Gunners por conta das poucas oportunidades que vem recebendo sob comando de Jurgen Klopp nos Reds.Após sofrer com uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados entre agosto e dezembro de 2020, o atleta passou a ter poucos minutos nos jogos do Liverpool. Na atual temporada, o inglês de 28 anos participou de cinco partidas, sendo apenas uma como titular.
> Veja a tabela da Premier League
Por outro lado, o Arsenal está sofrendo com lesões e o clube de Londres pode buscar reforços no mercado do inverno europeu. Xhaka, que sofre com um problema no joelho, ficará fora de combate por três meses e os Gunners também já perderam Thomas Partey e Elneny por algum período neste ano.
Oxlade-Chamberlain possui contrato com o Liverpool até 2023. Assim, as informações indicam que o Arsenal pode buscar um empréstimo do jogador até o final da temporada com uma opção de compra quando restar apenas um ano de vínculo entre o jogador e a equipe de Anfield.

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