Em janeiro, Arsenal pode repatriar meia que está no Liverpool

Crédito: Oxlade-Chamberlain possui contrato com o Liverpool até 2023 (Reprodução

O Arsenal cogita buscar a contratação de Oxlade-Chamberlain, meia do Liverpool, por empréstimo na janela de transferências de janeiro, segundo o "The Sun". O atleta também vê com bons olhos o retorno aos Gunners por conta das poucas oportunidades que vem recebendo sob comando de Jurgen Klopp nos Reds.Após sofrer com uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados entre agosto e dezembro de 2020, o atleta passou a ter poucos minutos nos jogos do Liverpool. Na atual temporada, o inglês de 28 anos participou de cinco partidas, sendo apenas uma como titular.

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Por outro lado, o Arsenal está sofrendo com lesões e o clube de Londres pode buscar reforços no mercado do inverno europeu. Xhaka, que sofre com um problema no joelho, ficará fora de combate por três meses e os Gunners também já perderam Thomas Partey e Elneny por algum período neste ano.