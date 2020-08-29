Em homenagem ao aniversário do Corinthians, Tour Casa do Povo coloca 1.910 ingressos a R$ 19,10

Crédito: Divulgação/Arena Corinthians

Em homenagem ao aniversário do Timão, que completará 110 anos na próxima terça-feira, 1º de setembro, o tour Casa do Povo, visita guiada à Arena Corinthians, lançou uma nova ação. O torcedor que comprar ingressos entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro pagará apenas R$ 19,10. Para a escolha de entradas nos dias de semana, haverá o benefício de levar um acompanhante de graça. O lote será limitado a simbólicas 1.910 bilhetes. (fundação do clube).O tour Casa do Povo está fechado desde o dia 15 de março em razão da pandemia de coronavírus. À espera do aval de autoridades para a reabertura, a organização tem desde então realizado promoções projetando o retorno. Cerca de 3 mil ingressos já foram vendidos durante este período de isolamento.As vendas ocorrem por meio do site tour.arenacorinthians.com.br. Os interessados devem comprar os ingressos com a data simbólica de “31 de dezembro”. Quando a reabertura do Casa do Povo for definida, os compradores poderão reagendar o tour para a data desejada, dentro de um período de seis meses. As informações estarão disponíveis nos canais oficiais.

- Esperamos que o mês de setembro seja especial, para poder presentear o maior patrimônio do clube nestes 110 anos, que é o torcedor. Quando pudermos voltar, adotaremos todos os cuidados necessários e seguiremos os protocolos de segurança, priorizando a saúde dos visitantes. Recebemos muitas mensagens de apoio e questionamentos sobre a volta. O torcedor está ansioso para voltar à sua segunda casa, então as promoções são uma forma de garanti-lo nesse retorno, em segurança, de uma forma mais acessível - explicou Gabriel Dolce, gerente do tour Casa do Povo.

Atração turística: honraria e avaliações acima da médiaNa última semana, a Arena Corinthians recebeu o selo “Travellers Choice”, do site de turismo Trip Advisor, que é concedido para apenas 10% das principais atrações turísticas do mundo. A plataforma concedeu a honraria após verificar os números e avaliações de visitação dos viajantes ao longo dos últimos anos.

Outra avaliação acima da média para o Tour é através do Net Promoter Score (NPS), metodologia de pesquisa que avalia a satisfação dos clientes. A pergunta é feita aos consumidores: “Em uma escala de zero a 10, qual a possibilidade de você recomendar nosso serviço ou produto para um amigo?”. Atualmente, o NPS do Tour Casa do Povo é 90, classificado na zona de excelência, que vai de 74 a 100. A média mundial nessa plataforma é de apenas 40.