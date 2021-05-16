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futebol

Em Florianópolis, Palmeiras é derrotado pelo Avaí na Copa do Brasil Sub-20

Partida marcou o confronto de ida das quartas de finais da competição. Duelo de volta será no Allianz Parque...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 19:10

LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 19:10
Crédito: (Crédito: Fabiano Rateke/Avaí FC
Simultaneamente à classificação da equipe profissional para a final do Campeonato Paulista, o Palmeiras Sub-20 entrou em campo pela Copa do Brasil Sub-20, diante do Avaí, em Florianópolis, em jogo válido pela ida das quartas de finais da competição. A partida terminou em vitória dos catarinenses por 1 a 0, e deixou a decisão em aberto para o confronto de volta, no Allianz Parque. O regulamento não consta gol fora como critério de desempate.Escalado com Henri, Fabinho, Newton e Gabriel Silva entre os titulares, todos com passagem pelo profissional nesta temporada, Wesley Carvalho optou por manter o esquema de quatro atacantes, com Gabriel atuando por trás de Newton e explorando a velocidade de Kevin e Marino nas beiradas.Após um primeiro tempo morno e sem grandes oportunidades, a segunda etapa voltou com equilíbrio, tendo até mesmo uma bola na trave para os mandantes e boas investidas pelo ataque palmeirense.
Aos 34 minutos, aproveitando um erro defensivo, o Avaí abriu o placar. Vitor Hugo recuou mal a bola para o goleiro Matheus, e o atacante Tucão, oportunista, marcou para o Avaí na Ressacada. 1 a 0. O Verdão até reagiu, tendo um gol anulado por impedimento já nos acréscimos.
O duelo de volta está marcado 23 de maio (domingo), às 16 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O Palmeiras precisava ganhar por mais do que um gol de diferença para se classificar. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

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