Em Florianópolis, Palmeiras é derrotado pelo Avaí na Copa do Brasil Sub-20

Simultaneamente à classificação da equipe profissional para a final do Campeonato Paulista, o Palmeiras Sub-20 entrou em campo pela Copa do Brasil Sub-20, diante do Avaí, em Florianópolis, em jogo válido pela ida das quartas de finais da competição. A partida terminou em vitória dos catarinenses por 1 a 0, e deixou a decisão em aberto para o confronto de volta, no Allianz Parque. O regulamento não consta gol fora como critério de desempate.Escalado com Henri, Fabinho, Newton e Gabriel Silva entre os titulares, todos com passagem pelo profissional nesta temporada, Wesley Carvalho optou por manter o esquema de quatro atacantes, com Gabriel atuando por trás de Newton e explorando a velocidade de Kevin e Marino nas beiradas.Após um primeiro tempo morno e sem grandes oportunidades, a segunda etapa voltou com equilíbrio, tendo até mesmo uma bola na trave para os mandantes e boas investidas pelo ataque palmeirense.