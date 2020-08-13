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Em estreia como titular no Brasileiro, Michel Araújo diz: 'Um sonho'

Uruguaio foi escolhido por Odair para iniciar o jogo após lesão de Yuri e foi bem avaliado pelo treinador após a partida...

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 01:34

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 01:34
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Contratado pelo Fluminense no início do ano, o meio-campo Michel Araújo fez a estreia como titular em um jogo do Campeonato Brasileiro. Apesar do empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, no Maracanã, o uruguaio agradeceu pela oportunidade e afirmou realizar um sonho. Ele já havia entrado na primeira partida, contra o Grêmio, mas iniciou no banco de reservas.
- Acho que hoje realizei um sonho. Jogar aqui no Maracanã, estreando no Brasileirão, um jogo oficial. Muita coisa boa na minha cabeça, na cabeça da minha família. Eu acho muito importante os companheiros, sempre ajudando os outros a serem melhores. Isso é muito importante para mim - disse Michel.
O resultado se deu em mais uma partida fraca do Fluminense. Luiz Adriano abriu o placar ainda no primeiro tempo e Evanilson deixou tudo igual. Chamou a atenção na partida as 49 faltas, sendo 31 do lado do Palmeiras. Michel destacou esse fator e destacou o primeiro ponto ganho no Brasileirão.
- Eles não nos deixaram progredir em campo. Eles batiam todo tempo, todo tempo paravam o jogo com faltas. Temos que buscar outros caminhos, fazer a bola chegar no centroavante. Acho que conseguimos possibilidades de fazer a bola chegar ao Fred e ao Evanilson. O Fluminense é um time grande que tem sempre que ganhar, que sair na frente na partida, ainda mais jogando em casa. Acho um ponto muito importante para começar a somar na tabela. A gente tem que seguir somando porque isso é o que importa no final do campeonato - completou.

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