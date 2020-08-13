Em estreia como titular no Brasileiro, Michel Araújo diz: 'Um sonho'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Contratado pelo Fluminense no início do ano, o meio-campo Michel Araújo fez a estreia como titular em um jogo do Campeonato Brasileiro. Apesar do empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, no Maracanã, o uruguaio agradeceu pela oportunidade e afirmou realizar um sonho. Ele já havia entrado na primeira partida, contra o Grêmio, mas iniciou no banco de reservas.

- Acho que hoje realizei um sonho. Jogar aqui no Maracanã, estreando no Brasileirão, um jogo oficial. Muita coisa boa na minha cabeça, na cabeça da minha família. Eu acho muito importante os companheiros, sempre ajudando os outros a serem melhores. Isso é muito importante para mim - disse Michel.

O resultado se deu em mais uma partida fraca do Fluminense. Luiz Adriano abriu o placar ainda no primeiro tempo e Evanilson deixou tudo igual. Chamou a atenção na partida as 49 faltas, sendo 31 do lado do Palmeiras. Michel destacou esse fator e destacou o primeiro ponto ganho no Brasileirão.