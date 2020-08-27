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futebol

Em entrevista, Roman Bürki afirma: 'Haaland vai chegar ao nível de Lewandowski rapidamente'

Goleiro titular do Dortmund disse que admira o jovem talento norueguês e que não têm dúvidas de que ele terá um desempenho semelhante ao goleador polonês do Bayern...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 16:13

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 16:13
Crédito: FEDERICO GAMBARINI / POOL / AFP
Em entrevista, o goleiro titular do Borussia Dortmund, Roman Burki, afirmou que admira o jovem talento norueguês Erling Haaland e que não têm dúvidas de que ele terá um desempenho semelhante ao do polonês Robert Lewandowski, goleador do Bayern Munique.
- O Lewandowski é inacreditável e o Haaland ainda não é tão bom mas, se continuar assim, vai rapidamente estar ao mesmo nível. Tem físico, tem velocidade, tem técnica. Tudo o que é preciso - disse o arqueiro suíço, de 29 anos.
Com apenas 20 anos, Haaland marcou 16 golos em 18 jogos com a camisa Borussia Dortmund. Vendido pelo Red Bull Salzsburg por 20 milhões de euros, o jovem ainda tem mais quatro temporadas de contrato com o atual vice-campeão do Campeonato Alemão.
Contudo, gigantes europeus como Real Madrid e Paris Saint-Germain têm o atacante entre seus objetivos prioritários e, a partir de janeiro, eles podem exercer sua cláusula de rescisão de 70 milhões de euros. Por enquanto, o jovem segue encantando o mundo do futebol com suas atuações e gols.

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