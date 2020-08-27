Em entrevista, Roman Bürki afirma: 'Haaland vai chegar ao nível de Lewandowski rapidamente'

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Em entrevista, o goleiro titular do Borussia Dortmund, Roman Burki, afirmou que admira o jovem talento norueguês Erling Haaland e que não têm dúvidas de que ele terá um desempenho semelhante ao do polonês Robert Lewandowski, goleador do Bayern Munique.

- O Lewandowski é inacreditável e o Haaland ainda não é tão bom mas, se continuar assim, vai rapidamente estar ao mesmo nível. Tem físico, tem velocidade, tem técnica. Tudo o que é preciso - disse o arqueiro suíço, de 29 anos.

Com apenas 20 anos, Haaland marcou 16 golos em 18 jogos com a camisa Borussia Dortmund. Vendido pelo Red Bull Salzsburg por 20 milhões de euros, o jovem ainda tem mais quatro temporadas de contrato com o atual vice-campeão do Campeonato Alemão.