Em crise, Barcelona encara o Napoli pelas oitavas da Champions League

Crédito: Barcelona e Napoli duelam pelas oitavas de finais da Champions League, no Camp Nou (CARLO HERMANN / AFP

O maior torneio de clubes da Europa está de volta! Neste sábado, o Barcelona encara o Napoli em busca de uma vaga nas quartas de finais da Champions League 2019/20. O confronto está marcado para às 16h, no Camp Nou, e promete ser emocionante, já que as equipes empataram no jogo de ida, por 1 a 1, na Itália.

Na próxima fase, o vencedor do duelo enfrentará a equipe que passar do confronto entre Bayern de Munique e Chelsea, que acontece no mesmo dia e horário. Por decisão da UEFA, a partir das quartas de finais, a competição será realização em terras lusitanas. Nos estádios da Luz, do Benfica, e José Alvalade, do Sporting-POR, em Lisboa.

Em crise por causa das últimas atuações e por ter perdido a La Liga para o maior rival, o Real Madrid, o Barcelona chega ao confronto com seu treinador sob pressão. Em entrevista coletiva, o comandante Quique Setién acredita que este não será o seu último jogo com a equipe.

- A realidade é que nunca me passou pela cabeça que este é o meu último jogo. Preparamos o jogo completamente. Vamos enfrentar tudo em Portugal com a mesma energia - disse, e em seguida completou.

- Melhoramos muitas coisas. Faltamos continuidade ao fazer o que fazemos bem. Esse é um processo que está sempre lá. Você nem sempre enfrenta os mesmos rivais, tudo varia. Podemos ver em algumas circunstâncias que às vezes não fazem bem as coisas - finalizou.

O técnico do Napoli, Gennaro Gattuso, por sua vez, está eufórico, já que poderá contar com Lorenzo Insigne, que está na lista de relacionados para a partida. Ele disse que a equipe terá que se arriscar se quiser sair do Camp Nou com a classificação.