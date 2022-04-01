Em busca do tri, Jair lidera em número de desarmes no Mineiro na busca do título pelo Atlético-MG

Campeão Brasileiro, da Supercopa do Brasil e duas vezes do Mineiro, o volante Jair entrará em campo neste sábado, 2 de março, às 16h30, buscando mais um título na sua história pelo Atlético-MG. O camisa 8 tornou-se essencial no meio-campo alvinegro ainda com o Cuca, quando ganhou a concorrência e virou titular absoluto no início de 2021. Mantendo os bons números na defesa e aparecendo como surpresa no ataque, o atleta seguiu como jogador de confiança do técnico turco.

Em sua quarta temporada pelo Galo, o volante chegou em todas as decisões de estadual, fez o gol do título em 2020 contra a Tombense e só não saiu vencedor em 2019, na última vez que a equipe enfrentou o Cruzeiro na disputa pela taça. Porém, naquele ano, Jair atou em 7 jogos e terminou o campeonato de forma invicta, não sendo utilizado nas partidas decisivas.

A volta da final em jogo único no Campeonato Mineiro após mais de 30 anos marca também a chance do camisa 8 manter seu restrospecto positivo contra a Raposa: são 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Com um ataque avassalador, a força do Atlético-MG inicia-se muitas vezes pela trinca da defesa e a liberação de Jair, que tem qualidade para avançar e criar espaços. A prova de que o esquema dá certo são os títulos empilhados nos últimos anos, além da invencibilidade de 17 partidas do volante, que não sabe o que é perder desde outubro de 2021, já que foi poupado em alguns jogos do Mineiro e não participou do único revés alvinegro no ano.

Além de ser o líder em desarmes no estadual, Jair deu uma assistência na semifinal contra a Caldense e tem média de 89% dos passes certos por partida. Ao todo, são 131 jogos e apenas 22 derrotas do camisa 8 pelo Galo. Caso se consagre campeão no final de semana, o volante reviverá um feito que só aconteceu três vezes na história do clube, ser tricampeão mineiro.