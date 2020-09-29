Em busca do time ideal, Corinthians não repetiu escalação no Brasileiro

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians ainda busca uma equipe titular ideal na temporada. Prova disso é que a equipe ainda não repetiu a escalação no Campeonato Brasileiro, mesmo com dois técnicos diferentes: Tiago Nunes, até a nona rodada e Dyego Coelho, nas duas últimas partidas pela competição.

Sem o lateral-direito Fagner, que está suspenso, a equipe terá novas mudanças para encarar o Atlético-GO. Michel Macedo deve atuar na posição. O sistema que parece mais consolidado é a defesa, que tem uma linha bem consolidada com Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton.A nova mudança na regra das substituições, que subiram para cinco, tem ajudado a comissão técnica corintiana. Em 11 jogos, oito sob comando de Tiago Nunes e três com Dyego Coelho, o time fez as cinco substituições oito vezes. Coelho fez as cinco alterações em todos os jogos que comandou a equipe.

Tantas mudanças assim passam na questão dos aproveitamentos dos reforços contratados para a temporada. Dos dez jogadores chegados ao clube no ano, apenas dois são titulares absolutos: o meia Otero e o atacante Jô. Os demais ainda buscam uma vaga. Sidcley, Cantillo, Éderson, Luan e Léo Natel vêm sendo utilizados com mais frequência. Já Davó briga por espaço entre os reservas e Yony González já foi devolvido ao Benfica.

O Timão volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Atlético-GO, na Neo Química Arena, em jogo adiado da primeira rodada do Brasileirão.