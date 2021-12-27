Em busca de um zagueiro: Botafogo sonda Luiz Otávio, do Bahia, e Oliveira, do Atlético-GO

A contratação de um zagueiro está no topo da lista de prioridades do Botafogo no mercado. Com a possível negociação de Kanu para o Corinthians e a saída de Gilvan, o setor está enfraquecido. A diretoria tem nomes em mira: Luiz Otávio, do Bahia, e Oliveira, do Atlético-GO, agradam.+ Gilvan não fica no Botafogo em 2022: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube

Os dois nomes entram em uma realidade que o Botafogo entende que é viável para a temporada 2022: jogadores que não possuem salários astronômicos e provaram, seja na última temporada ou não, que podem agregar a equipe.

O dinheiro, para variar, é um entrave o Botafogo, que ainda não anunciou nenhum reforço para 2022. O Alvinegro procurou o Atlético-GO para sondar a situação de Oliveira, mas o Dragão nem sequer permitiu que as conversas avançassem. O zagueiro tem contrato até dezembro de 2022, e o Rubro-Negro só o negociaria agora mediante uma transferência.

Com Luiz Otávio, a situação é diferente. Como o Bahia foi rebaixado para a Série B, a parte financeira pode pesar - há um considerável corte no orçamento, algo que o Alvinegro viveu na pele em 2021. O Glorioso tem interesse no atleta e espera que o Tricolor facilite as negociações com o defensor, que também tem contrato até dezembro de 2022.O nome de Dedé, livre no mercado desde que deixou o Cruzeiro, é outro ventilado no Estádio Nilton Santos para reforçar o Botafogo. O zagueiro realizou uma primeira bateria de exames médicos, mas viajou para o México no começo da semana passada com a família. Desde que retornou ao Brasil, nos últimos dias, ainda não teve nenhum tipo de novidade com o Alvinegro.