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Em busca de um zagueiro: Botafogo sonda Luiz Otávio, do Bahia, e Oliveira, do Atlético-GO

Com possível saída de Kanu, Alvinegro vai ao mercado em busca de defensor e tem dois nomes na mesa; conversas iniciais com atleta do Dragão não avançaram...

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2021 às 20:00
A contratação de um zagueiro está no topo da lista de prioridades do Botafogo no mercado. Com a possível negociação de Kanu para o Corinthians e a saída de Gilvan, o setor está enfraquecido. A diretoria tem nomes em mira: Luiz Otávio, do Bahia, e Oliveira, do Atlético-GO, agradam.+ Gilvan não fica no Botafogo em 2022: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube
Os dois nomes entram em uma realidade que o Botafogo entende que é viável para a temporada 2022: jogadores que não possuem salários astronômicos e provaram, seja na última temporada ou não, que podem agregar a equipe.
O dinheiro, para variar, é um entrave o Botafogo, que ainda não anunciou nenhum reforço para 2022. O Alvinegro procurou o Atlético-GO para sondar a situação de Oliveira, mas o Dragão nem sequer permitiu que as conversas avançassem. O zagueiro tem contrato até dezembro de 2022, e o Rubro-Negro só o negociaria agora mediante uma transferência.
Com Luiz Otávio, a situação é diferente. Como o Bahia foi rebaixado para a Série B, a parte financeira pode pesar - há um considerável corte no orçamento, algo que o Alvinegro viveu na pele em 2021. O Glorioso tem interesse no atleta e espera que o Tricolor facilite as negociações com o defensor, que também tem contrato até dezembro de 2022.O nome de Dedé, livre no mercado desde que deixou o Cruzeiro, é outro ventilado no Estádio Nilton Santos para reforçar o Botafogo. O zagueiro realizou uma primeira bateria de exames médicos, mas viajou para o México no começo da semana passada com a família. Desde que retornou ao Brasil, nos últimos dias, ainda não teve nenhum tipo de novidade com o Alvinegro.
Crédito: LuizOtávioeOliveira,queestãonoradardoBotafogo(Fotos:FelipeOliveira/ECBahia;BrunoCorsino/ACG

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