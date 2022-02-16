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Em alta com Carille, Lucas Pires vê disputa sadia pela posição de titular

Jovem ala foi um dos destaques do Peixe na Copinha, competição que a equipe ficou com vice-campeonato. Santos volta a campo nessa quinta-feira, contra o Mirassol...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 20:04

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2022 às 20:04
O lateral Lucas Pires é a bola da vez no Santos. O jogador foi titular na vitória contra o Ituano, no domingo, dando assistência para o gol da vitória, marcado por Ricardo Goulart.Apesar do bom momento, Pires pregou respeitou com o companheiro de posição Felipe Jonatan. O jovem ala acredita que os dois farão uma disputa sadia pela vaga na equipe comandada por Fábio Carille.“É uma disputa sadia, sim. Dentro de campo cada um dá o seu melhor, mas eu sempre pego algumas referências com ele. É um cara que já está aqui há muito tempo, mais evoluído e com vários jogos disputados como titular. Acredito que eu melhoro a cada dia estando do lado dele”, ressaltou Lucas Pires.Com nove pontos e na segunda colocação do Grupo D, o Peixe visita o Mirassol nesta quinta-feira (17), às 19h, no Estádio Campos Maia, em Mirassol, pela sétima rodada do Paulistão. Caso alcance o triunfo, o Alvinegro Praiano pode chegar a liderança da chave e ficar mais próximo da classificação.
“Conquistar uma vitória fora de casa contra uma grande equipe, que é o Mirassol, vai dar ainda mais confiança para a gente embalar nos próximos jogos e buscar essa classificação para as quartas de final do torneio”, concluiu o jogador.
Crédito: LucasPireschegouaoPeixeemjulhodoanopassadoapósjogarnoCorinthians(Foto:Divulgação

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