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Em ação, Fluminense encobre escudo para incentivar o uso de máscaras

Clube faz campanha junto ao movimento União Rio já neste domingo, quando enfrenta o Internacional no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 16:35

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 16:35

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Em ação com o movimento voluntário da sociedade civil União Rio, o Fluminense entrará em campo neste domingo, contra o Internacional, com o escudo da camisa encoberto para promover o uso da máscara, principal item de proteção nesta pandemia. O objetivo da campanha é unir pessoas e organizações para preservar vidas e faz parte do movimento nacional, União BR, presente em 21 estados.
- Muitas pessoas com COVID-19 não sabem que são portadoras do vírus. Estima-se que 40% das pessoas infectadas com o novo coronavírus sejam assintomáticas, mas potencialmente capazes de transmitir o vírus a outras pessoas. Na ausência de testes de triagem generalizados, não temos como identificar indivíduos que estão transmitindo o vírus silenciosamente, portanto, ações que popularizam o uso de máscaras são fundamentais - explicou Marcella Coelho, do movimento União Rio.
- A pandemia remodelou a vida como a conhecemos. Estamos em quarentena, em casa, evitando as pessoas na rua e mudando hábitos diários. Enquanto mudamos antigos comportamentos, há novas rotinas que precisamos adotar. Em primeiro lugar, é o hábito de usar uma máscara sempre que estamos em um espaço público. O Fluminense veio hoje reforçar essa mensagem - destacou Mário Bittencourt, presidente do Fluminense.
A máscara de proteção é parte das principais recomendações das autoridades para evitar a propagação do novo coronavírus. A medida alinha-se a estudos recentes que comprovam a alta capacidade de transmissão de pessoas assintomáticas, tornando indispensável o uso da proteção mesmo para quem não apresenta febre, tosse, dor de cabeça ou de garganta.

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