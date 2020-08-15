Em ação, Fluminense encobre escudo para incentivar o uso de máscaras

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Em ação com o movimento voluntário da sociedade civil União Rio, o Fluminense entrará em campo neste domingo, contra o Internacional, com o escudo da camisa encoberto para promover o uso da máscara, principal item de proteção nesta pandemia. O objetivo da campanha é unir pessoas e organizações para preservar vidas e faz parte do movimento nacional, União BR, presente em 21 estados.

- Muitas pessoas com COVID-19 não sabem que são portadoras do vírus. Estima-se que 40% das pessoas infectadas com o novo coronavírus sejam assintomáticas, mas potencialmente capazes de transmitir o vírus a outras pessoas. Na ausência de testes de triagem generalizados, não temos como identificar indivíduos que estão transmitindo o vírus silenciosamente, portanto, ações que popularizam o uso de máscaras são fundamentais - explicou Marcella Coelho, do movimento União Rio.

- A pandemia remodelou a vida como a conhecemos. Estamos em quarentena, em casa, evitando as pessoas na rua e mudando hábitos diários. Enquanto mudamos antigos comportamentos, há novas rotinas que precisamos adotar. Em primeiro lugar, é o hábito de usar uma máscara sempre que estamos em um espaço público. O Fluminense veio hoje reforçar essa mensagem - destacou Mário Bittencourt, presidente do Fluminense.