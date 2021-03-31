Eliminatórias da Copa do Mundo, Campeonato Carioca... saiba onde assistir aos jogos da quarta-feira

A quarta-feira (31) do futebol pelo mundo será recheada de atrações para os fãs do esporte. Na parte da tarde, partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 movimentam as telas. Inglaterra e Polônia se enfrentam às 15h45. A transmissão será feita pela TNT e pela TNT Sports.
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No mesmo horário, 15h45 (horário de Brasília), a Espanha enfrenta Kosovo, também em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.Mais tarde, pelo Campeonato Carioca, Flamengo e Bangu entram em campo. O confronto acontece às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A transmissão será feita pela FLATV e pelo pay per view do estadual.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
13h - Armênia x Romênia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022Onde assistir: TNT Sports
15h45 - Espanha x Kosovo Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
15h45 - Inglaterra x Polônia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT, Youtube e TNT Sports
15h45 - Andorra x Hungria Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
15h45 - Bósnia e Herzegoniva x França Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: Space, YouTube e TNT Sports
15h45 - Áustria x Dinamarca Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
15h45 - Escócia x Ilhas Faroé Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
15h45 - Lituânia x ItáliaEliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
15h45 - Ucrânia x Cazaquistão Eliminatórias da Copa do Mundo 2022Onde assistir: TNT Sports
15h45 - Grégia x Georgia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
15h45 - Irlanda do Norte x Bulgária Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
15h45 - Moldávia x Israel Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
15h45 - San Marino x Albânia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
15h45 - Alemanha x Macedônia do Norte Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
15h45 - Liechtenstein x Islândia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports 17h - Botafogo x Madureira Campeonato CariocaOnde assistir: Carioca TV
20h - Internacional x São José-RS Campeonato Gaúcho Onde assistir: Premiere
21h - Flamengo x Bangu Campeonato Carioca Onde assistir: FlaTV e Carioca TV
21h30 - Santa Cruz x Sport Recife Copa do Nordeste Onde assistir: SBT, Fox Sports, Nordeste FC e DirectvGO
22h - São Luiz-RS x Grêmio Campeonato Gaúcho Onde assistir: SporTV e Premiere