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Elenco do Fluminense faz concurso do mais mal vestido e Fred brinca: 'Nino tentou vir arrumado e ganhou'; veja

Jogadores foram com roupas diferentes no último treinamento da temporada; Tricolor entra em campo nesta quinta por vaga no G4...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 14:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2021 às 14:38
O último treino do Fluminense na temporada foi marcado por um clima de brincadeira no elenco. Os jogadores combinaram entre si um concurso "de quem iria mais mal vestido" ao CT Carlos Castilho. Durante a entrevista coletiva do atacante Fred, Yago Felipe, vestido de ciclista, e Nino, com roupa social, invadiram a sala para brincar com o camisa 9.
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- Chegou um ciclista e um empresário... Vai me levar para a Europa. Está com uma proposta do Shakhtar do Oeste. Hoje combinamos no grupo do whatsapp para ver quem vinha mais mal vestido. O Nino tentou vir arrumado e conseguiu ser premiado com o título de mais desarrumado - avisou Fred.
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Nas redes sociais, Larissa Mota, esposa de Nino, também entrou na brincadeira e comentou o visual do zagueiro:
- É igual esse teto aqui, ele está todo branco, mas o povo só repara um risquinho preto que tem ali. Eu tive uma derrota em 426 jogos, infelizmente foi a que estava sendo filmada. Vamos classificar amanhã e eu vou começar a soltar aqui os vídeos que tenho aqui do Yago, do Nino, no Fifa. Vocês vão ter surpresa - disse, rindo.
O Fluminense encerrou a preparação para o duelo com o Fortaleza, nesta quinta-feira, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h30, no Maracanã, e o Tricolor precisa vencer e torcer para o São Paulo tropeçar diante do Flamengo para terminar no G4 e conquistar uma vaga direta para a fase de grupo da Libertadores.

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