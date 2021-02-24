Elenco do Fluminense faz concurso do mais mal vestido e Fred brinca: 'Nino tentou vir arrumado e ganhou'; veja

O último treino do Fluminense na temporada foi marcado por um clima de brincadeira no elenco. Os jogadores combinaram entre si um concurso "de quem iria mais mal vestido" ao CT Carlos Castilho. Durante a entrevista coletiva do atacante Fred, Yago Felipe, vestido de ciclista, e Nino, com roupa social, invadiram a sala para brincar com o camisa 9.

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- Chegou um ciclista e um empresário... Vai me levar para a Europa. Está com uma proposta do Shakhtar do Oeste. Hoje combinamos no grupo do whatsapp para ver quem vinha mais mal vestido. O Nino tentou vir arrumado e conseguiu ser premiado com o título de mais desarrumado - avisou Fred.

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Nas redes sociais, Larissa Mota, esposa de Nino, também entrou na brincadeira e comentou o visual do zagueiro:

- É igual esse teto aqui, ele está todo branco, mas o povo só repara um risquinho preto que tem ali. Eu tive uma derrota em 426 jogos, infelizmente foi a que estava sendo filmada. Vamos classificar amanhã e eu vou começar a soltar aqui os vídeos que tenho aqui do Yago, do Nino, no Fifa. Vocês vão ter surpresa - disse, rindo.