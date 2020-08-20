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futebol

Elenco do Corinthians terá dois dias de descanso antes de nova 'maratona'

Timão não tinha uma "semana cheia" desde o primeiro jogo desta retomada, no dia 22 de julho. Após período de recuperação, equipe voltará a encarar calendário apertado...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 14:55

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 14:55

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após a vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, na noite da última quarta-feira, o elenco do Corinthians "ganho" dois dias de folga: nesta quinta e nesta sexta-feira. Inicialmente o descanso seria apenas na sexta, mas diante da proximidade de mais uma "maratona" de jogos, a comissão técnica resolveu aproveitar a semana cheia para contribuir com a recuperação dos atletas.Com o adiamento da partida contra o Fortaleza, que passou de sábado, às 19h, para quarta-feira, às 21h30, o Timão acabou ganhando uma semana até entrar em campo novamente. Algo que o técnico Tiago Nunes deseja há algum tempo para evitar que os jogadores tenham uma sobrecarga e se machuquem. Por isso fará mudanças na equipe e usará o período para recuperação do elenco.
- Fizemos seis jogos eliminatórios pelo Paulista, os seis jogos, qualquer um que tivéssemos empatado não teríamos chegado à final. Iniciamos o Brasileiro contra o Atlético fora e pegamos o Grêmio descansado. Teremos uma semana para pegar o Fortaleza e depois já iniciamos uma maratona. Vamos precisar muito do plantel, que todos estejam numa mesma batida, uma mesma sintonia. A equipe vai mudar bastante, porque precisamos cuidar da saúde dos jogadores, para que eles não se machuquem - disse o treinador corintiano em entrevista coletiva virtual na última terça-feira.
Sendo assim, o Corinthians terá quatro dias de treinamento antes de enfrentar o time cearense, em casa, na próxima quarta-feira, pela quinta rodada do Brasileirão, já que nesta quinta e nesta sexta os jogadores descansam. Depois da vitória sobre o Coritiba, o clube informou uma alteração na programação, que previa uma atividade nesta manhã no CT Joaquim Grava.
Desde que o Timão estreou nesta retomada do futebol, em 22 de julho, diante do Palmeiras, foram nove partidas em 28 dias, aproximadamente um jogo a cada três dias em menos de um mês. Essa maratona foi apenas uma prévia do que deve ocorrer nos próximos meses para que o calendário brasileiro possa ser 100% cumprido após a paralisação por conta da pandemia de Covid-19.

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