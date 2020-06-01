'Ele quer que eu seja mais participativo', diz Dudu sobre Luxa

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015 e, desde então, tornou-se um dos maiores ídolos recentes do clube. Maior artilheiro do Século XXI do time, ele acredita que a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, no final de 2019, tem colaborado para que ele e toda a equipe possam realizar bons jogos.

- Eu venho evoluindo de 2015 para cá. Sabemos que o Luxemburgo é um grande treinador, um treinador vencedor, que todos os jogadores que passaram na mão dele, fizeram sucesso nos times, e ele está querendo fazer isso comigo aqui no Palmeiras também. Quer me tornar mais participativo no jogo, me cobrando muito para eu fazer mais gols – disse o ponta em entrevista ao Instagram da Crefisa, patrocinadora do Palmeiras.Se aposentar com a nossa camisa? Dudu falou sobre o tema na última live com a @Crefisa! Confira o papo completo na TV Palmeiras/FAM ➤ https://t.co/1JWVXMOVht#AvantiPalestra #JogandoEmCasa pic.twitter.com/cliaswhZFW— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 1, 2020 De lá para cá são 305 partidas, com 70 gols marcados. Com Luxa, com Campeonato Paulista e Copa Libertadores, já são dez jogos e dois tentos estufando as redes, com três assistências na conta.

- Espero que eu possa ouvir aquilo que ele (Luxemburgo) tem para passar, não só eu como todos os jogadores. A gente sabe que ele é um técnico que faz grandes trabalhos e gente espera que, passado tudo isso, a gente possa se ajudar para todos terem êxito – finalizou.