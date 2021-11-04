Edu Dracena reintegra Cléber Reis aos treinos do Santos

Fora dos planos do Santos e com contrato válido até janeiro de 2022, o zagueiro Cleber Reis voltou a treinar com o elenco principal do técnico Fábio Carille nesta quarta-feira (3). O pedido partiu do novo executivo de futebol do Santos, Edu Dracena.Apesar da reintegração, não há possibilidades do jogador voltar a ser relacionado para jogos do Peixe. Cleber Reis treinará com o grupo até o final da temporada 2021 para ganhar ritmo de jogo e ajudar a compor o elenco nos treinamentos.

Em entrevista recente ao UOL, o defensor fez duras críticas ao Santos por ter o tirado dos jogos e treinos com o grupo.- Me sinto sabotado, humilhado. Os caras são covardes comigo. Não estão sendo verdadeiros, honestos. Me frustra. Meu filho me pergunta “pai, você não vai jogar mais não?” e eu respondo que vou. Isso é algo que me deixa muito mal, quando meu filho pergunta. Eu não ligo quando gente de fora pergunta. Mas dentro de casa, meu filho… que sempre me viu jogando, não me envolvendo em nenhum problema. Fui esfaqueado pelas costas, né? Sigo sendo. Mas eu sou temente a Deus, sou focado naquilo que eu quero. Vou sair dessa. Logo logo estou jogando de novo. Quando menos esperarem vão ver a reviravolta - afirmou o zagueiro ao UOL.