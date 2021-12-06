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futebol

Eden Hazard é alvo de interesse de clube da Premier League

Atacante do Real Madrid não tem muitas oportunidades sob comando de Carlo Ancelotti e pode voltar ao país em que mostrou o melhor futebol da carreira...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 08:43

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 08:43

O atacante Eden Hazard é alvo de interesse do West Ham, segundo o "Daily Mirror". As informações indicam que o técnico David Moyes busca contar com o belga a partir da janela de transferências de janeiro. Na equipe merengue, o atleta não tem muitas oportunidades com Carlo Ancelotti.De acordo com o jornal inglês, o Real Madrid deve pedir cerca de 30 milhões de euros (R$ 190,9 milhões) pela transferência definitiva do jogador. No entanto, os Hammers podem buscar uma outra alternativa, como um empréstimo até o fim da temporada com cláusula de compra ou não após este período.
> Veja a tabela da Premier League
Na última temporada, o West Ham acertou a chegada de Jesse Lingard por empréstimo e o meia-atacante, que estava em baixa no Manchester United, conseguiu dar uma guinada na carreira. O clube busca ter a mesma sorte com Hazard, que já demonstrou grande futebol nos gramados da Premier League com a camisa do Chelsea.
Hazard chegou ao clube merengue em 2019, mas diversas lesões atrapalharam uma sequência de jogos do camisa sete. Com a explosão de Vinícius Júnior e Rodrygo e a possível chegada de Mbappé na próxima temporada, o atacante pode ter os dias contatos na Espanha.
Crédito: HazardatraiointeressedoWestHam(FRANCKFIFE/AFP

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