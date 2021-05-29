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futebol

'É algo muito surreal', diz Jorginho após título da Champions League

Volante brasileiro naturalizado italiano cai no choro após o título, e fala sobre emoção de conquistar o torneio continental: 'Não tem palavras. É inacreditável, incrível'...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 19:08

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 19:08
Crédito: SUSANA VERA / POOL / AFP
Titular incontestável do time do Chelsea, que venceu o Manchester City na final da Champions League neste sábado, o volante Jorginho comemorou o troféu continental após a partida. Emocionado, o ítalo-brasileiro, chorando de felicidade, disse que este momento é "surreal".
+ Veja a tabela final da Champions League- Inacreditável. Difícil encontrar palavras para falar agora. A gente passa por tanta coisa, altos e baixos, críticas. Trabalha mais e acredita no que está fazendo e conquista isso. Não tem palavras. É inacreditável, incrível. Não consigo parar de chorar. É algo muito surreal - disse Jorginho à "TNT Sports".
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Nascido em Imbituba, no estado de Santa Catarina, o jogador naturalizado italiano mandou também um recado para sua cidade natal e agradeceu às "energias positivas".
- Imbituba, muito obrigado por todo apoio e energia positiva. Senti vocês aqui comigo.

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