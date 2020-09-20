Dupla de atacantes do Palmeiras resolve o problema do setor em 2020

Crédito: Arte Palestrina

Na temporada passada, o elenco do Palmeiras mostrou importantes limitações no ataque. Os dois centroavantes da equipe, Borja e Deyverson, eram constantemente criticados e nenhum foi capaz de ser um titular incontestável. Em 2020, porém, esta situação alterou-se com a presença constante de Luiz Adriano e Willian nas partidas.

Os dois estarão à disposição de Vanderlei Luxemburgo para o jogo contra o Grêmio, neste domingo (20) às 16h em Porto Alegre, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz retorna após duas partidas fora e deve iniciar no banco de reservas. Willian será titular.

No início de 2019, o Verdão contava com dois atacantes de área muito questionados pela torcida. Borja chegou ao Alviverde em 2017, após a saída de Gabriel Jesus, e foi a contratação mais cara da história do clube. Deyverson, por sua vez, foi o escolhido por Cuca, também em 2017, para brigar pela titularidade com o colombiano. Além destes, Willian era uma opção para a posição, mas ele teve uma temporada ruim devido a uma lesão no joelho sofrida na partida que garantiu o decacampeonato, em 2018.Durante toda a temporada passada, os atacantes palestrinos não conseguiram render o que se esperava deles - Deyverson e Borja marcaram, apenas, nove gols cada. O clube, então, optou pela contratação de Luiz Adriano, mas o jogador sofreu com lesões e não conseguiu se firmar. Com isso, eram evidentes as limitações do elenco alviverde no setor. Ao final da temporada, Dudu e Gustavo Scarpa foram os artilheiros da equipe, com 13 gols cada, e o volante Bruno Henrique ficou logo atrás, com 11 tentos.

Em 2020, a situação mudou. Luiz Adriano conseguiu ter sequência e, na ausência do camisa 7, emprestado para Al-Duhail, do Catar, se firmou como o principal jogador do time. Willian, por sua vez, participou de todos os 30 jogos no ano e voltou a atuar em alto nível. Sendo assim, cada um dos atletas contabiliza 11 gols neste momento da temporada.