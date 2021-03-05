Douglas Borges é apresentado pelo Botafogo: 'Vou dar a minha vida por esse clube'

Crédito: Vítor Silva/BFR

Na tarda desta sexta-feira, o Botafogo apresentou oficialmente o goleiro Douglas Borges, que estava no Novorizontino. O jogador comemorou a oportunidade e destacou que espera corresponder as expectativas tanto da diretoria, quanto da comissão técnica. Ele tem contrato com o Botafogo até o fim da temporada.Ao L!, José Welison diz que 'seria uma honra' ficar no Botafogo- Primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar vestindo uma camisa tão pesada do futebol brasileiro. É uma honra muito grande, vou dar minha vida por esse clube.

- É uma oportunidade única estar trabalhando com o esses grandes profissionais que é o Flávio Tenius, que é um dos “tops” do Brasil. Então, espero agregar ao Botafogo.Douglas Borges foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Carioca de 2020, quando defendia o Volta Redonda. Ele afirmou que procura dar sempre o melhor de si e também destacou que vai se adequar a maneira como o Botafogo joga.

- Batalhei muito no início da minha carreira, foram fases difíceis e fico muito feliz por estar conseguindo chegar a uma equipe tão tradicional no Brasil e espero poder corresponder à altura e ao tamanho do Botafogo.CONFIRA MAIS RESPOSTAS DE DOUGLAS BORGES

O que passou na cabeça quando soube do interesse?

- É uma responsabilidade grande estar em uma equipe que tem sempre grandes goleiros, então vamos trabalhar bastante para manter o nível da posição e fazer o Botafogo crescer cada dia mais e voltar a onde nunca deveria ter saído.Concorrência interna

- Goleiro é sempre mais complicado, ainda mais quando se tem grandes profissionais na posição. Vamos trabalhar bastante e, na hora que tiver a oportunidade, aproveitar da melhor maneira possível e dar continuidade.Primeiro contato no Botafogo

- A recepção aqui foi a melhor possível, é um clube muito acolhedor, falei com o Cavalieri, mas não tive a oportunidade de falar com o Gatito, que não vi ainda. São pessoas do bem que vão agregar muito e colocar o Botafogo no lugar de onde nunca deveria ter saído.Referência na posição

- Sempre me inspirei no Fábio, trabalhei com ele lá no Cruzeiro, então, é uma das grandes referências para mim no futebol.Uso dos pés

- Hoje em dia virou moda, então a gente procura se adequar nas condições que a gente tem, sabemos que o que podemos fazer, mas o primeiro intuito do goleiro é defender. Procuro melhorar com os pés, mas o primeiro intuito é defender.Novorizontino