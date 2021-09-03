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futebol

Douglas Borel comemora triunfo do Bahia no Brasileirão de Aspirantes

Lateral ressaltou que a equipe está focada em alcançar a liderança do Grupo B na competição...
LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 13:42

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 13:42

Crédito: Jogador atuou dez vezes em 2021 no time Sub-23 (Divulgação/Assessoria de Imprensa
O Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Após perder por 2 a 0 para o Fortaleza, a equipe nordestina triunfou pelo mesmo placar contra o Avaí. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO lateral Douglas Borel comemorou o triunfo obtido no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, sem deixar de ressaltar a importância de manter a boa fase e, se possível, chegar à liderança da chave:
- Foi um triunfo importante. Um placar bom dentro de casa nos dá confiança para seguirmos trabalhando. Lógico que queremos a liderança, temos que ter foco para isso. Perdemos uma partida para o Fortaleza, mas ainda nos enfrentaremos. Queremos buscar esse primeiro lugar, mas respeitando a outra equipe, que também tem um grupo forte. Sabemos da nossa capacidade.
Em grande fase, Borel afirmou que se sente preparado para ajudar até mesmo sendo mais ofensivo e aparecendo para concluir em gol. Todavia, sabe que, o mais importante, é ser útil a equipe e colaborar com a conquista de cada vez mais pontos:
- É difícil um lateral balançar as redes, mas se aparecer a oportunidade estarei pronto. Já dei assistências, ainda não tomamos gol pelo meu lado... são estatísticas que também são importantes. Quero sempre estar ajudando os meus companheiros a vencer. Sempre vou dar o meu melhor pelo Bahia.

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