Douglas Borel comemora triunfo do Bahia no Brasileirão de Aspirantes

Crédito: Jogador atuou dez vezes em 2021 no time Sub-23 (Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Após perder por 2 a 0 para o Fortaleza, a equipe nordestina triunfou pelo mesmo placar contra o Avaí. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO lateral Douglas Borel comemorou o triunfo obtido no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, sem deixar de ressaltar a importância de manter a boa fase e, se possível, chegar à liderança da chave:

- Foi um triunfo importante. Um placar bom dentro de casa nos dá confiança para seguirmos trabalhando. Lógico que queremos a liderança, temos que ter foco para isso. Perdemos uma partida para o Fortaleza, mas ainda nos enfrentaremos. Queremos buscar esse primeiro lugar, mas respeitando a outra equipe, que também tem um grupo forte. Sabemos da nossa capacidade.

Em grande fase, Borel afirmou que se sente preparado para ajudar até mesmo sendo mais ofensivo e aparecendo para concluir em gol. Todavia, sabe que, o mais importante, é ser útil a equipe e colaborar com a conquista de cada vez mais pontos: