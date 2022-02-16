Dortmund x Rangers: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Europa League

O Borussia Dortmund recebe o Rangers nesta quinta-feira, 14h45 (horário de Brasília), pela Europa League. Após ser eliminado na Champions League, o clube aurinegro enxerga o torneio da Uefa como uma oportunidade para encerrar a temporada com a conquista de um título.SEGREDO PARA O JOGO- Nós temos que ser consistentes na defesa e no ataque. Queremos seguir carregando o bom momento que vivemos contra o Union Berlin conosco. Enfrentaremos um adversário forte e temos que fazer nosso trabalho. Se conseguirmos consistência nas performances e resultados, iremos longe - disse Marco Rose, técnico do Dortmund.
> Veja a tabela da Europa League
BOM MOMENTOApesar da saída de Steven Gerrard para o Aston Villa, o Rangers vem conseguindo ter grandes resultados sob comando de Giovanni van Bronckhorst. Em 17 partidas, o holandês conquistou 13 vitórias e sofreu apenas uma derrota e promete fazer um confronto equilibrado no Signal Iduna Park.
FICHA TÉCNICA:Dortmund x Rangers
Data e horário: 17/2/2022, às 14h45 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Akanji, Zagadou, Hummels e Guerreiro; Bellingham, Witsel e Dahoud; Reus, Brandt e Haaland
Desfalques: Mateu Morey e Marcel Schmelzer (machucados)
RANGERS (Técnico: Giovanni van Bronckhorst)McGregor; Tavernier, Goldson, Balogun e Bassey; Kamara e Lundstram; Kent, Aribo e Arfield; Morelos
Desfalques: Nenhum