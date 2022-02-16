  Dortmund x Rangers: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Europa League
Dortmund x Rangers: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Europa League

Após eliminação na Champions League, clube alemão vê na Liga Europa uma esperança mais plausível para conquistar um título na temporada...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 13:11

LanceNet

O Borussia Dortmund recebe o Rangers nesta quinta-feira, 14h45 (horário de Brasília), pela Europa League. Após ser eliminado na Champions League, o clube aurinegro enxerga o torneio da Uefa como uma oportunidade para encerrar a temporada com a conquista de um título.SEGREDO PARA O JOGO- Nós temos que ser consistentes na defesa e no ataque. Queremos seguir carregando o bom momento que vivemos contra o Union Berlin conosco. Enfrentaremos um adversário forte e temos que fazer nosso trabalho. Se conseguirmos consistência nas performances e resultados, iremos longe - disse Marco Rose, técnico do Dortmund.
BOM MOMENTOApesar da saída de Steven Gerrard para o Aston Villa, o Rangers vem conseguindo ter grandes resultados sob comando de Giovanni van Bronckhorst. Em 17 partidas, o holandês conquistou 13 vitórias e sofreu apenas uma derrota e promete fazer um confronto equilibrado no Signal Iduna Park.
FICHA TÉCNICA:Dortmund x Rangers
Data e horário: 17/2/2022, às 14h45 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Akanji, Zagadou, Hummels e Guerreiro; Bellingham, Witsel e Dahoud; Reus, Brandt e Haaland
Desfalques: Mateu Morey e Marcel Schmelzer (machucados)
RANGERS (Técnico: Giovanni van Bronckhorst)McGregor; Tavernier, Goldson, Balogun e Bassey; Kamara e Lundstram; Kent, Aribo e Arfield; Morelos
Desfalques: Nenhum
