Dortmund x Manchester City: onde assistir e as prováveis escalações

O Manchester City viaja para encarar o Borussia Dortmund pelo segundo confronto das quartas de final da Champions League nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). Na Inglaterra, o time de Pep Guardiola conquistou a vitória por 2 a 1 no final da partida e entra em campo com uma pequena vantagem sobre os alemães.Análise
- Nós temos que tentar executar o nosso plano. Não importa o que aconteceu no primeiro duelo, você tem uma nova chance no segundo. Nossa ideia é ir lá e fazer o melhor possível e fazer com que eles sintam que não vamos defender a vantagem. Nós queremos impor nosso jogo e vencer a partida - disse Guardiola.
O Manchester City chegou em uma semifinal de Champions League na temporada 2015/2016. Na Liga dos Campeões, os ingleses encararam o Dortmund em três ocasiões: uma vitória, um empate e uma derrota. O sonho de igualar a melhor campanha do clube segue vivo.
FICHA TÉCNICA:Dortmund x Manchester City
Data e horário: 14/4/2021, às 16h (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Bellingham, Dahoud; Knauff, Haaland, Reus
Desfalques: Jadon Sancho, Axel Witsel, Dan-Axel Zagadou e Marcel Schmelzer (lesionados)
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones e Cancelo; Rodri, Gundogan e De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva e Phil Foden
Desfalques: Sergio Aguero e Aymeric Laporte (lesionados)