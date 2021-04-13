Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dortmund x Manchester City: onde assistir e as prováveis escalações

Na Inglaterra, equipe de Pep Guardiola conseguiu derrotar os alemães por 2 a 1 com gol de Phil Foden no final do jogo. Dortmund acredita em virada, mas segue sem Sancho...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 11:25

LanceNet

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O Manchester City viaja para encarar o Borussia Dortmund pelo segundo confronto das quartas de final da Champions League nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). Na Inglaterra, o time de Pep Guardiola conquistou a vitória por 2 a 1 no final da partida e entra em campo com uma pequena vantagem sobre os alemães.
- Nós temos que tentar executar o nosso plano. Não importa o que aconteceu no primeiro duelo, você tem uma nova chance no segundo. Nossa ideia é ir lá e fazer o melhor possível e fazer com que eles sintam que não vamos defender a vantagem. Nós queremos impor nosso jogo e vencer a partida - disse Guardiola.
> Veja a tabela da Champions League
Nova chance
​O Manchester City chegou em uma semifinal de Champions League na temporada 2015/2016. Na Liga dos Campeões, os ingleses encararam o Dortmund em três ocasiões: uma vitória, um empate e uma derrota. O sonho de igualar a melhor campanha do clube segue vivo.
FICHA TÉCNICA:Dortmund x Manchester City
Data e horário: 14/4/2021, às 16h (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Bellingham, Dahoud; Knauff, Haaland, Reus
Desfalques: Jadon Sancho, Axel Witsel, Dan-Axel Zagadou e Marcel Schmelzer (lesionados)
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones e Cancelo; Rodri, Gundogan e De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva e Phil Foden
Desfalques: Sergio Aguero e Aymeric Laporte (lesionados)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados