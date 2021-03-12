futebol

Dortmund x Hertha Berlin: onde assistir e as prováveis escalações

Dortmund vem de derrota na Bundesliga para o Bayern, mas sonha em chegar entre os quatro primeiros colocados e conquistar vaga na próxima Champions League...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 12:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 12:29
Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
Apesar da dura derrota na última rodada da Bundesliga para o Bayern, o Dortmund eliminou o Sevilla na Champions League e chega confiante para o duelo contra o Hertha Berlin pelo Campeonato Alemão neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília). A equipe de Edin Terzic luta para entrar na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, enquanto o adversário quer se afastar do Z3.Ambição
- A prioridade é chegar entre os quatro primeiros na Bundesliga. Vamos jogar com tudo para somar os três pontos contra o Hertha. Eles têm um time muito bom e Pál Dárdai é um treinador que conhece muito bem o elenco e defende com intensidade e agressividade. Temos que mostrar nosso melhor desempenho - afirmou Terzic.
> Veja a tabela da Bundesliga
Reencontro e boa fase
No primeiro turno, o Borussia Dortmund não tomou conhecimento do Hertha Berlin e Haaland, com quatro gols, comandou uma goleada por 5 a 2 na capital da Alemanha. O centroavante vive uma ótima fase, marcou dois gols na última terça-feira diante do Sevilla e foi o principal responsável por colocar os aurinegros nas quartas de final da Champions League.
FICHA TÉCNICA:Dortmund x Hertha Berlin
Data e horário: 13/3/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)Hitz; Meunier, Can, Hummels e Schulz; Delaney, Dahoud e Bellingham; Hazard, Haaland e Reus
Desfalques: Jadon Sancho, Raphael Guerreiro Giovanni Reyna, Manuel Akanji, Axel Witsel e Marcel Schmelzer (machucados)
HERTHA BERLIN (Técnico: Pál Dárdai)Jarstein; Klunter, Stark e Dardai; Zeefuik, Tousart, Darida, Guendouzi e Mittelstadt; Piatek e Córdoba
Desfalques: Matheus Cunha, Sami Khedira, Dedryck Boyata e Nemanja Radonjic (machucados)

