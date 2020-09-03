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Dodi diz ser difícil jogar com um a menos, mas afirma: 'A equipe mostrou ser guerreira'

Após abrir o placar no início do jogo com Evanilson, Hudson é expulso ainda no primeiro tempo. Tricolor não consegue aguentar a pressão e apenas empata com o Atlético-GO...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 22:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2020 às 22:28
Crédito: Fluminense jogou todo segundo tempo com menos um após expulsão de Hudson e cedeu o empate para o Atlético-GO (Reprodução/Youtube
No Maracanã, o Fluminense empatou com o Atlético Goianiense por 1 a 1 e não conseguiu emplacar a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. O Tricolor abriu o placar no primeiro tempo com Evanilson, mas sofreu o empate após jogar todo segundo tempo com menos um, já que Hudson foi expulso no fim da primeira etapa.
Na saída do gramado, Dodi comentou sobre o resultado e disse que é difícil jogar com um a menos. No entanto, o volante acredita que o empate desta noite será importante para a sequência da equipe e que o time terá que conquistar pontos fora de casa.
- É difícil jogar com um a menos desde o primeiro tempo, mas a equipe mostrou ser guerreira. Aposto que esse ponto vai fazer diferença lá na frente. Agora é descansar para essa sequência. E temos que buscar ponto fora - disse o volante.
No domingo, o Fluminense encara o São Paulo, às 16h, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Após o tropeço desta quarta, o Tricolor buscará recuperar os pontos perdidos e reencontrar o caminho da vitória.

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