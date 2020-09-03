Dodi diz ser difícil jogar com um a menos, mas afirma: 'A equipe mostrou ser guerreira'

Crédito: Fluminense jogou todo segundo tempo com menos um após expulsão de Hudson e cedeu o empate para o Atlético-GO (Reprodução/Youtube

No Maracanã, o Fluminense empatou com o Atlético Goianiense por 1 a 1 e não conseguiu emplacar a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. O Tricolor abriu o placar no primeiro tempo com Evanilson, mas sofreu o empate após jogar todo segundo tempo com menos um, já que Hudson foi expulso no fim da primeira etapa.

Na saída do gramado, Dodi comentou sobre o resultado e disse que é difícil jogar com um a menos. No entanto, o volante acredita que o empate desta noite será importante para a sequência da equipe e que o time terá que conquistar pontos fora de casa.

- É difícil jogar com um a menos desde o primeiro tempo, mas a equipe mostrou ser guerreira. Aposto que esse ponto vai fazer diferença lá na frente. Agora é descansar para essa sequência. E temos que buscar ponto fora - disse o volante.