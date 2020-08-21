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futebol

Documentários do Palmeiras serão exibidos no Allianz Parque

Evento acontece na terça-feira (25), véspera da comemoração dos 106 anos do clube. ‘A Construção de uma História’ e ‘De Fato é Campeão’ serão exibidos na Arena Sessions...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 13:10

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 13:10

Crédito: Evento no Allianz em comemoração ao aniversário de 106 anos do Palmeiras (Divulgação
O Allianz Parque vai realizar na próxima terça-feira (25), às 19h e 22h, o lançamento dos documentários ‘A Construção de uma História’ e ‘De Fato é Campeão’, em comemoração ao aniversário de 106 anos do Palmeiras. A exibição será feita no evento Arena Sessions, uma estrutura de shows montada dentro do estádio.
Com a participação de ex-jogadores que fizeram história com a camisa do Verdão, o curta-metragem “A Construção de uma História” mostra a essência de ser Palmeiras desde o início de seu surgimento, enquanto o “De Fato é Campeão” apresenta a trajetória do elenco alviverde rumo a 23ª conquista do Campeonato Paulista em 2020, além de evidenciar, também, a postura campeã do clube em meio à pandemia.
As imagens dos documentários foram captadas em diferentes espaços. No clube social, foram utilizados lugares como a Praça dos Bustos, o térreo do saguão social e o ginásio do Palestra Italia. Já no Allianz Parque, foram exploradas as imagens exclusivas dos jogos, os bastidores, o campo e vestiários.
O preço do ingresso, entre R$ 250 e R$ 320, é por carro e cada veículo pode ter até quatro pessoas, independentemente da idade. Além de todas as vantagens da estrutura oferecida pela arena, o público também detém de um ambiente moderno e que obedece à todas as normas e requisitos de segurança que os órgãos responsáveis exigem.

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