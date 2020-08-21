Documentários do Palmeiras serão exibidos no Allianz Parque

Crédito: Evento no Allianz em comemoração ao aniversário de 106 anos do Palmeiras (Divulgação

O Allianz Parque vai realizar na próxima terça-feira (25), às 19h e 22h, o lançamento dos documentários ‘A Construção de uma História’ e ‘De Fato é Campeão’, em comemoração ao aniversário de 106 anos do Palmeiras. A exibição será feita no evento Arena Sessions, uma estrutura de shows montada dentro do estádio.

Com a participação de ex-jogadores que fizeram história com a camisa do Verdão, o curta-metragem “A Construção de uma História” mostra a essência de ser Palmeiras desde o início de seu surgimento, enquanto o “De Fato é Campeão” apresenta a trajetória do elenco alviverde rumo a 23ª conquista do Campeonato Paulista em 2020, além de evidenciar, também, a postura campeã do clube em meio à pandemia.

As imagens dos documentários foram captadas em diferentes espaços. No clube social, foram utilizados lugares como a Praça dos Bustos, o térreo do saguão social e o ginásio do Palestra Italia. Já no Allianz Parque, foram exploradas as imagens exclusivas dos jogos, os bastidores, o campo e vestiários.