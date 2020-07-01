Disputa acirrada: volantes do Vasco ganham destaque com Ramon

Crédito: Andrey segue titular do Vasco 2020, agora sob as ordens de Ramon Menezes (Rafael Ribeiro/Vasco

A gestão de Ramon Menezes à frente do time do Vasco mal começou, mas já estimula a concorrência num setor já antes concorrido. Com as mudanças táticas e novas escalações de jogadores vistas no jogo contra o Macaé, no último domingo, os volantes sabem que a titularidade será um troféu a ser obtido.

Na primeira partida como treinador efetivado, Ramon fez de Andrey um volante menos zagueiro na saída de bola. Isto é, ele tinha de recuar menos do que com Abel Braga. Ao lado dele, Fellipe Bastos tinha liberdade e alternava entre o posicionamento mais atrás, mais à direita ou mais avançado.

- O Ramon conversou comigo e pediu que eu fizesse o lado direito, mas também já me viu de primeiro volante e mais perto do gol também. Consigo fazer as três funções. Gosto do lado direito, mais perto do gol, dou passe, posso finalizar, sei fazer o perde-pressiona - explicou Bastos, à Vasco TV, na última terça-feire. E concluiu:

- Eu não vou escolher onde jogar. Quero estar em campo, espero que o Ramon faça a melhor escolha e eu não vou escolher a função. Mas, se me perguntar, eu prefiro estar mais perto do gol, ali do lado direito, como foi contra o Macaé, e como me sinto à vontade - finalizou, quase que agradecendo.

De fato, a mobilidade de Fellipe Bastos foi visível. E ela se transforma em pauta quando ele é um dos antes renegados que ganharam vez. Mas o fato de meio-campistas defensivos ganharem protagonismo indica que a disputa promete.

Só no domingo, na partida de retorno, Marcos Junior substituiu Fellipe e Andrey deu vez a Raul. Este último tem características mais defensivas, embora tenha usufruído de oportunidades pela direita do meio-campo com Vanderlei Luxemburgo, ano passado. E se é para volante atacar, Marcos Jr fez três gols ano passado.