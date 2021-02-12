Dirigido por Abel Ferreira e parceiro de Bruno Viana no Braga, brasileiro fala sobre o reforço do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Primeiro reforço do Flamengo visando a temporada de 2021, o zagueiro Bruno Viana chega ao Ninho do Urubu após cinco temporadas na Europa, entre as passagens no Olympiacos, entre 2016 e 2017, e no Braga, entre 2017 e 2021. No clube português, o atleta teve vários companheiros brasileiros, entre eles o meia Claudemir, que falou ao L! sobre as características do novo jogador do Fla.

- Joguei com ele por quase um ano e meio no Braga. Tecnicamente é muito bom. É um jogador calmo, com bom passe, é rápido. Espero que dê certo no Flamengo. Tenho certeza que vai poder ajudar muito. É um time que gosta de ter a bola, e ele tem um bom passe. Certeza que vai agregar muito - afirmou Claudemir, que hoje defende Sivasspor, da Turquia, e também fez sua carreira na Europa, em clubes da Bélgica, Dinamarca e Holanda, além de Portugal.De personalidade tranquila - "é tranquilo dentro e fora de campo", afirma Claudemir -, Bruno VIana chega por empréstimo até o final de 2021. A concorrência no setor defensivo é grande, mas a chegada do reforço pode resultar na saída de outros atletas. O jovem Thuler, por exemplo, tem negociações para defender o Montpellier, da França, também por empréstimo.

Em Portugal, os dois atuaram sob o comando de Abel Ferreira, que hoje está no Palmeiras e conquistou a Copa Libertadores em janeiro. De acordo com o meia, o fato do Braga atuar de maneira similar a do Flamengo pode ajudar a adaptação de Bruno Viana ao clube no início da próxima temporada, em março.