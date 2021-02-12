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Dirigido por Abel Ferreira e parceiro de Bruno Viana no Braga, brasileiro fala sobre o reforço do Flamengo

O meia Claudemir atuou por uma temporada e meia com o zagueiro Bruno Viana, anunciado nesta sexta-feira como reforço do Flamengo...
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Publicado em 

12 fev 2021 às 15:20

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 15:20

Crédito: Alexandre Vidal/CRF
Primeiro reforço do Flamengo visando a temporada de 2021, o zagueiro Bruno Viana chega ao Ninho do Urubu após cinco temporadas na Europa, entre as passagens no Olympiacos, entre 2016 e 2017, e no Braga, entre 2017 e 2021. No clube português, o atleta teve vários companheiros brasileiros, entre eles o meia Claudemir, que falou ao L! sobre as características do novo jogador do Fla.
- Joguei com ele por quase um ano e meio no Braga. Tecnicamente é muito bom. É um jogador calmo, com bom passe, é rápido. Espero que dê certo no Flamengo. Tenho certeza que vai poder ajudar muito. É um time que gosta de ter a bola, e ele tem um bom passe. Certeza que vai agregar muito - afirmou Claudemir, que hoje defende Sivasspor, da Turquia, e também fez sua carreira na Europa, em clubes da Bélgica, Dinamarca e Holanda, além de Portugal.De personalidade tranquila - "é tranquilo dentro e fora de campo", afirma Claudemir -, Bruno VIana chega por empréstimo até o final de 2021. A concorrência no setor defensivo é grande, mas a chegada do reforço pode resultar na saída de outros atletas. O jovem Thuler, por exemplo, tem negociações para defender o Montpellier, da França, também por empréstimo.
Em Portugal, os dois atuaram sob o comando de Abel Ferreira, que hoje está no Palmeiras e conquistou a Copa Libertadores em janeiro. De acordo com o meia, o fato do Braga atuar de maneira similar a do Flamengo pode ajudar a adaptação de Bruno Viana ao clube no início da próxima temporada, em março.
- Quando joguei (no Braga), o técnico era o Abel (Ferreira), que hoje está no Palmeiras. Já tínhamos esse estilo, de ficar com a bola, fazer a saída com três. (O Bruno) Tem muita qualidade nesse passe, por dentro e por fora - finalizou.

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