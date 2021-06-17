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futebol

Dirigente do Inter não estipula prazo para novo técnico

Paulo Brocks garantiu que a diretoria analisa o mercado para encontrar o substituto de Miguel Ángel Ramírez...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 00:16

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:16

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
A quarta-feira do Inter foi de derrota. Dentro do Beira-Rio, o Colorado não soube vencer o Atlético-MG e aumentou a turbulência nos bastidores do clube.
A principal indagação do torcedor é saber quando chega o novo técnico, já que Miguel Ángel Ramírez foi mandado embora e Osmar Loss está de maneira interina.
Nos bastidores, o Inter não coloca um prazo para anunciar o novo treinador e o executivo de futebol, Paulo Bracks, informa que o clube estuda para achar um novo profissional.
'O prazo será quando entendermos que encontramos o nome certo. Para definição de um treinador têm que ser analisados vários fatores. Por isso, estamos trabalhando muito para termos um nome que vá nos dar aquilo que esperamos', frisou Bracks.
Calendário
Enquanto tenta controlar a crise, o Inter volta a campo no fim de semana, quando mede forças contra o Ceará, em casa.

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