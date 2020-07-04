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Dirigente do Inter espera que Gauchão seja decidido no campo

Diferente do presidente do Grêmio, o vice do Colorado pede que o estadual seja decidido dentro das quatro linhas...
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Publicado em 

04 jul 2020 às 19:23

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 19:23

Crédito: Pedro Trindade/FGF
Se antes o Campeonato Gaúcho estava perto do retorno, agora a história é diferente. Por conta das restrições no estado e o aumento de casos de coronavírus, o torneio é uma incógnita e, se for recomeçado, ele será disputado apenas em agosto.

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