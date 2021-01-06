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Dirigente do Corinthians explica por que o clube não divulgou valores da parceria com a Brahma

José Colagrossi Neto se pronunciou via perfil no Twitter e afirmou que o procedimento faz parte de uma política de confidencialidade da empresa pensando no mercado...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 15:39

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 15:39

Crédito: Divulgação/Corinthians
O Corinthians anunciou nesta quarta-feira uma parceria com a Cervejaria Brahma válida por um ano. No entanto, nem clube nem empresa divulgaram os valores do negócio, o que gerou a curiosidade dos torcedores nas redes sociais. Assim, eles foram atrás do novo responsável pelo marketing e comunicação do clube, José Colagrossi Neto, que explicou os motivos para a não divulgação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Brasileirão-2020: Veja o prejuízo de cada clube com os portões fechados
Na tarde desta quarta, o dirigente utilizou seu perfil oficial no Twitter para esclarecer a situação e justificou o procedimento como uma política de confidencialidade da empresa, que tem outros clubes como parceiros e prefere manter em sigilo os valores dos acordos como forma de proteção no mercado. Se houvesse a permissão da empresa, o Timão teria divulgado as cifras.
- A informação de valor de patrocínio pertence tanto ao clube quanto ao patrocinador, ou seja, ambos têm que autorizar a divulgação do valor acordado. Alguns patrocinadores divulgam valores de patrocínio, como foi o caso da Neo Química por conta dos naming rights da nossa arena. Outros não divulgam por questões mercadológicas, competitivas, como por exemplo quando patrocinam vários clubes ao mesmo tempo. Neste caso, temos que respeitar a decisão do patrocinador. Nossa política, como clube, é divulgar, sempre que possível - escreveu o profissional corintiano. Colagrossi também aproveitou para dar mais detalhes da parceria, cujos valores serão pagos integralmente em dinheiro, ou seja, não incluem mercadorias, produtos e afins. Na próxima semana, segundo declaração do dirigente, será lançada uma promoção para os torcedores alvinegros
- Este patrocínio é de 12 meses, e o valor acordado será pago integralmente em dinheiro. Estamos muito felizes com essa parceria, que vai crescer ainda mais quando uma inédita promoção, que interage com os torcedores, será lançadas na semana que vem - concluiu.

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