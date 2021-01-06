Dirigente do Corinthians explica por que o clube não divulgou valores da parceria com a Brahma

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira uma parceria com a Cervejaria Brahma válida por um ano. No entanto, nem clube nem empresa divulgaram os valores do negócio, o que gerou a curiosidade dos torcedores nas redes sociais. Assim, eles foram atrás do novo responsável pelo marketing e comunicação do clube, José Colagrossi Neto, que explicou os motivos para a não divulgação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Na tarde desta quarta, o dirigente utilizou seu perfil oficial no Twitter para esclarecer a situação e justificou o procedimento como uma política de confidencialidade da empresa, que tem outros clubes como parceiros e prefere manter em sigilo os valores dos acordos como forma de proteção no mercado. Se houvesse a permissão da empresa, o Timão teria divulgado as cifras.

- A informação de valor de patrocínio pertence tanto ao clube quanto ao patrocinador, ou seja, ambos têm que autorizar a divulgação do valor acordado. Alguns patrocinadores divulgam valores de patrocínio, como foi o caso da Neo Química por conta dos naming rights da nossa arena. Outros não divulgam por questões mercadológicas, competitivas, como por exemplo quando patrocinam vários clubes ao mesmo tempo. Neste caso, temos que respeitar a decisão do patrocinador. Nossa política, como clube, é divulgar, sempre que possível - escreveu o profissional corintiano. Colagrossi também aproveitou para dar mais detalhes da parceria, cujos valores serão pagos integralmente em dinheiro, ou seja, não incluem mercadorias, produtos e afins. Na próxima semana, segundo declaração do dirigente, será lançada uma promoção para os torcedores alvinegros