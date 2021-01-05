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Dirigente do Corinthians diz que irá anunciar grande parceria nesta quarta-feira: 'Vai ter surpresa'

José Colagrossi Neto, novo responsável pelo departamento de comunicação e marketing do Timão, usou seu Twitter para avisar aos torcedores sobre a novidade que virá em breve...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 20:29

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 20:29

Crédito: Divulgação
Na noite desta terça-feira, o novo responsável pela comunicação e pelo marketing do Corinthians, José Colagrossi Neto, utilizou seu perfil no Twitter para avisar aos torcedores que nesta quarta haverá o anúncio de uma "grande parceria" e declarou que haverá "surpresa". A manifestação do dirigente deixou a torcida em polvorosa e ansiosa para saber o que virá pela frente.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Brasileirão-2020: Veja o prejuízo de cada clube com os portões fechados
Contratado já no ano passado para cuidar da comunicação e do marketing do Timão gestão Duílio Monteiro Alves, Colagrossi iniciou seu trabalho antes mesmo da posse do novo presidente, tocando a transição no departamento e já alinhando algumas parcerias. Ele será um dos homens fortes deste mandato.
- Foi legal a gente se divertir um pouco hoje aqui, num momento de tanta notícia ruim e preocupação. Mas voltando a focar no que realmente interessa, amanhã vamos anunciar a primeira grande parceria do ano. E vai ter surpresa. Abraço e Feliz 2021 - escreveu o dirigente alvinegro. A expectativa é de que o anúncio tenha relação com a renovação de algum patrocinador ou a vinda de uma nova empresa que estampará seu nome em espaços publicitários do clube. É Colagrossi o responsável por buscar novas receitas para o Corinthians e para a Neo Química Arena. Essa busca foi reiteradamente comentada por Duílio, em coletiva na última segunda-feira.

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