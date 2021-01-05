Dirigente do Corinthians diz que irá anunciar grande parceria nesta quarta-feira: 'Vai ter surpresa'

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Na noite desta terça-feira, o novo responsável pela comunicação e pelo marketing do Corinthians, José Colagrossi Neto, utilizou seu perfil no Twitter para avisar aos torcedores que nesta quarta haverá o anúncio de uma "grande parceria" e declarou que haverá "surpresa". A manifestação do dirigente deixou a torcida em polvorosa e ansiosa para saber o que virá pela frente.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Contratado já no ano passado para cuidar da comunicação e do marketing do Timão gestão Duílio Monteiro Alves, Colagrossi iniciou seu trabalho antes mesmo da posse do novo presidente, tocando a transição no departamento e já alinhando algumas parcerias. Ele será um dos homens fortes deste mandato.