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Dirigente do Corinthians atualiza situação do Fiel Torcedor e de patrocínios: 'Anúncios nesta semana'

José Colagrossi Neto, Superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Timão, prometeu anunciar nos próximos dias patrocinadores para o feminino e para o masculino...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 16:11

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 16:11
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Enquanto aguarda o início da temporada 2021, o Corinthians segue trabalhando nos bastidores por mais receitas para os cofres do clube e novidades devem pintar já na próxima semana, tanto para novos planos do Fiel Torcedor, quanto para novos patrocinadores para o feminino e o masculino.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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Quem trouxe essas atualizações foi José Colagrossi Neto, Superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do clube, que usou a sua conta no Twitter para falar com os corintianos, ansiosos pelas notícias. O dirigente prometeu novidades em pelo menos três situações: no sócio-torcedor, no patrocínio máster para o futebol feminino e em um patrocinador para o masculino.
Segundo ele, tanto a questão do Fiel Torcedor, quanto a marca que apoiará o time feminino serão anunciadas ainda nesta semana. Enquanto a empresa de telefonia ainda está em fase de testa e o anúncio ficará para mais tarde, mas ainda para o mês de março, conforme antecipado por Colagrossi.
- Algumas atualizações: mudanças no FT (Fiel Torcedor) saem esse semana. São mudanças importantes e demoraram um pouco mais para serem finalizadas. Acordo de telefonia em fase de testes. Prazo de lançamento em março mantido. Fechamos máster feminino para Libertadores. Anúncio nos próximos dias - afirmou o dirigente alvinegro neste sábado.
A Libertadores Feminina tem início no próximo dia 5 de março, quando o Corinthians enfrenta o El Nacional, do Equador, e se Colagrossi faz mistério, esqueceu de combinar com as meninas do Timão, já que a zagueira Giovanna Campiolo postou, nos stories de seu Instagram, uma foto do "Media Day" da equipe já com a estampa do novo patrocinador máster, que será o Vitasay 50+, produto que pertence à Hypera Pharma, assim como a Neo Química.

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