Dirigente do Bayern diz que 'seria uma honra' ter Salah no clube, e diz: 'É comparável a Messi'

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Enquanto o Bayern segue focado na conquista do tetracampeonato mundial no Qatar, o diretor-executivo do clube, Karl-Heinz Rummenigge, foi indagado pela imprensa egípcia, após a vitória sobre o Al Ahly, sobre Mohamed Salah, o maior ídolo local. E o dirigente disse que "seria uma honra" tê-lo em sua equipe.

+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020- No momento, não está em nossos planos contratá-lo, mas seria uma verdadeira honra ter um jogador como ele - disse Rummenigge ao portal egípcio "Kingfut".

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O ex-jogador do Bayern ainda disse Salah é o "Messi africano" e comparou as qualidades e conquistas do jogador do Liverpool às do argentino.