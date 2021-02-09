Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Dirigente do Bayern diz que 'seria uma honra' ter Salah no clube, e diz: 'É comparável a Messi'
futebol

Dirigente do Bayern diz que 'seria uma honra' ter Salah no clube, e diz: 'É comparável a Messi'

Em entrevista a portal egípcio após vitória sobre o Al Ahly no Mundial de Clubes, Karl-Heinz Rummenigge elogia jogador do Liverpool e diz que atleta é o 'Messi do Egito'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2021 às 17:06

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:06

Crédito: Shaun Botterill / POOL / AFP
Enquanto o Bayern segue focado na conquista do tetracampeonato mundial no Qatar, o diretor-executivo do clube, Karl-Heinz Rummenigge, foi indagado pela imprensa egípcia, após a vitória sobre o Al Ahly, sobre Mohamed Salah, o maior ídolo local. E o dirigente disse que "seria uma honra" tê-lo em sua equipe.
+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020- No momento, não está em nossos planos contratá-lo, mas seria uma verdadeira honra ter um jogador como ele - disse Rummenigge ao portal egípcio "Kingfut".
+ Tem clube interessado em Alexandre Pato: veja jogadores com passagem por seleção que estão sem time
O ex-jogador do Bayern ainda disse Salah é o "Messi africano" e comparou as qualidades e conquistas do jogador do Liverpool às do argentino.
- Na minha opinião, Salah é o Messi da África e tem qualidade para jogar pelos melhores clubes do mundo. O que ele conseguiu é comparável às conquistas de Messi no Barcelona ou Cristiano no Real Madrid.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados