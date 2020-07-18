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Dirigente do Bahia revela que negou proposta pelo volante Gregore

Diego Cerri afirmou que antes da pandemia, o Tricolor fez um esforço para segurar o jogador, que é cobiçado no mercado...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 23:14

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 23:14

Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia
Destaque do Bahia, o volante Gregore tornou-se alvo de cobiça de grandes clubes do Brasil e exterior. Sendo assim, a gerência ligou o sinal de alerta e faz de tudo para segurar o jogador.Em conversa com o Sócio Digital, aplicativo do torcedor do Bahia, o homem forte do futebol Tricolor, Diego Cerri, abriu o jogo e admitiu que o meio-campista teve a chance de deixar o clube antes da pandemia, mas a diretoria fez um esforço e conseguir impedir a negociação.
‘O Gregore recebeu uma proposta muito boa. Mas ele é um dos pilares da equipe, se identifica muito com o clube, comprou a ideia de continuar o projeto, então abrimos mão de receber uma quantia considerável. Foi logo antes da pandemia. Para construir uma equipe vencedora, é preciso ter bons atletas e que eles se adaptem bem no clube. O ideal é manter esses atletas’, revelou.
Contratado no começo de 2018 pelo Bahia, Gregore é um dos atletas mais queridos da torcida e disputou 124 partidas.

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