Diniz entende bronca da torcida com Pará, e avisa: "Vejo internamente"

Recentemente, após todas as partidas do Santos, é muito comum o técnico Fernando Diniz ser questionado sobre o lateral-direito Pará. Mais uma vez, após o empate do Santos contra o Red Bull Bragantino, por 2 a 2, o treinador foi questionado.No intervalo do jogo, Diniz sacou Pará e colocou Madson. O lateral titular havia participado de forma negativa do gol do time mandante, deixando Alerrandro livre só para empurrar a bola.O Madson é um grande jogador. Eu tenho que ter um olhar de técnico, não posso ter o olhar só do torcedor. O Pará fez um jogo muito bom contra o Independiente e falhou naquele lance que quase sofremos o gol, que estava impedido. Mas teve uma partida segura. Eu não posso agir com emoção de ser carrasco. O Pará joga em times grandes há 15 anos como titular. Eu entendo o torcedor, ele está para criticar, torcer. Eu estou aqui para escalar e fazer o que é melhor para o Santos ”, disse Fernando Diniz.