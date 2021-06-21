Diniz diz que craque do Santos contra o São Paulo foi "a vontade"

Crédito: Divulgação/Santos FC

O técnico Fernando Diniz valorizou a vitória do Santos contra o São Paulo, na Vila Belmiro, por 2 a 0. O treinador comparou com o jogo contra o Fluminense, na quinta-feira, em que o Peixe criou diversas oportunidades, mas não conseguiu concluir.“Não sei se foi uma partida tão melhor assim que o jogo contra o Fluminense. O resultado marcou lá, muitas vezes aquilo que foi o jogo marca. Acho que contra o Fluminense a gente mereceu ganhar com um placar como foi de hoje. O jogo de hoje tinha um simbolismo mais importante por ser um clássico, e alguma outra coisa que envolvia esse jogo, mas a equipe mereceu ganhar", disse o treinador.Na visão do comandante santista, tanto no Rio de Janeiro, no meio de semana, quanto neste domingo, na Vila Belmiro, a posse de bola agressiva e a vontade mostrada pelo Alvinegro Praiano foram semelhantes.

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“Então, se fizermos essa comparação com o jogo do Fluminense, foi uma posse de bola super agressiva. Lá, tivemos oportunidades até mais claras que tivemos hoje, mas hoje aproveitamos melhor. O jogo hoje foi mais intenso, porque o São Paulo tem uma proposta de pressionar alto", comparou.

"Os dois times ficaram pressionados praticamente o jogo todo, e tínhamos que saber sair dessa pressão. O time do Santos teve muita vontade de se entregar para aquilo que tínhamos combinado, e essa questão da vontade de cumprir aquilo que tínhamos preestabelecido e ter vontade de ganhar, ela esteve presente do começo até o final do jogo. O craque do jogo foi a vontade", completou.