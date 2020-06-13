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futebol

Diego Souza provoca o Flamengo e crava: '87 é do Sport'

Meia-atacante passou pelo time da Ilha do Retiro e não perdeu a chance de alfinetar o clube carioca...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 22:39

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 22:39

Crédito: Williams Aguiar/Divulgação Sport
A eterna polêmica sobre o Brasileirão de 1987 ganhou mais um capítulo. Em participação no Esporte Interativo, Diego Souza, atualmente no Grêmio e com passagens pelo Sport, afirmou que o Leão é o verdadeiro campeão da temporada que até hoje rende discussão no país.E MAIS:Integrante do grupo de risco da COVID-19, treinador e demitido de gigante da AméricaCOLUNA DE VÍDEO: O sucesso do Athletico Paranaense no mercadoWalter conta a rotina de treinos e agradece confiança de Petraglia‘O campeão de 1987 é o Sport’, cravou o meia-atacante no quadro Resenha com o Alê, do comentarista Alê Oliveira.
Esta não é a primeira vez que Diego Souza polemiza sobre o tema. Durante um jogo pelo Brasileirão de 2016, o atleta saiu de campo revoltado após duelo contra o Rubro-Negro e afirmou que o campeão de 87 era o time da Ilha do Retiro.
Sabor Especial
Em outro trecho da entrevista, Diego Souza afirmou que tem um gostinho especial marcar contra o time da Gávea.
‘Fazer gol contra o Flamengo é gostoso. Não tenho nada contra o Flamengo, é só resenha.Tenho muitos amigos (flamenguistas), mas fazer gol neles é realmente fantástico’, afirmou.
Números
Entre 2015 e 2018, Diego Souza defendeu em 153 jogos e anotou 53 gols, desempenho que até hoje está guardado na memória do torcedor. E MAIS:

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