Diego Souza provoca o Flamengo e crava: '87 é do Sport'

Crédito: Williams Aguiar/Divulgação Sport

A eterna polêmica sobre o Brasileirão de 1987 ganhou mais um capítulo. Em participação no Esporte Interativo, Diego Souza, atualmente no Grêmio e com passagens pelo Sport, afirmou que o Leão é o verdadeiro campeão da temporada que até hoje rende discussão no país.E MAIS:Integrante do grupo de risco da COVID-19, treinador e demitido de gigante da AméricaCOLUNA DE VÍDEO: O sucesso do Athletico Paranaense no mercadoWalter conta a rotina de treinos e agradece confiança de Petraglia‘O campeão de 1987 é o Sport’, cravou o meia-atacante no quadro Resenha com o Alê, do comentarista Alê Oliveira.

Esta não é a primeira vez que Diego Souza polemiza sobre o tema. Durante um jogo pelo Brasileirão de 2016, o atleta saiu de campo revoltado após duelo contra o Rubro-Negro e afirmou que o campeão de 87 era o time da Ilha do Retiro.

Sabor Especial

Em outro trecho da entrevista, Diego Souza afirmou que tem um gostinho especial marcar contra o time da Gávea.

‘Fazer gol contra o Flamengo é gostoso. Não tenho nada contra o Flamengo, é só resenha.Tenho muitos amigos (flamenguistas), mas fazer gol neles é realmente fantástico’, afirmou.

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