Diego posta foto do momento em que afasta Michael de Hudson e ironiza: 'Venha, tesouro'

Crédito: Reprodução / FlaTV

O Flamengo levou o 36º título carioca de sua história na última quarta-feira, ao derrotar o Fluminense por 1 a 0, no jogo da volta, e sair com o placar agregado favorável em 3 a 1. E, logo depois de deixar o gramado do Maracanã e comemorar no vestiário, Diego Ribas foi às suas redes sociais e brincou com um lance envolvendo Michael e Hudson, já na reta final da partida.

Explica-se: nos acréscimos, Michael dez um drible, digamos, excêntrico, quase como em passos de dança, para cima de Hudson. A bola foi rechaçada e, logo depois, o volante tricolor passou a peitar e a insultar o atacante rubro-negro. Um princípio de confusão se formou, mas Diego tirou Michael do bololô.Já no Twitter, Diego fez uma alusão ao seriado "Chaves", que curiosamente fez sucesso nas telinhas do SBT (transmissora aberta do Fla-Flu de ontem), e ironizou na legenda da imagem junto ao Michael carregado por ele: