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Diego posta foto do momento em que afasta Michael de Hudson e ironiza: 'Venha, tesouro'

Meia do Flamengo tirou sarro de momento posterior ao que o atacante foi cobrado e insultado pelo volante tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 16:18

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 16:18

Crédito: Reprodução / FlaTV
O Flamengo levou o 36º título carioca de sua história na última quarta-feira, ao derrotar o Fluminense por 1 a 0, no jogo da volta, e sair com o placar agregado favorável em 3 a 1. E, logo depois de deixar o gramado do Maracanã e comemorar no vestiário, Diego Ribas foi às suas redes sociais e brincou com um lance envolvendo Michael e Hudson, já na reta final da partida.
Explica-se: nos acréscimos, Michael dez um drible, digamos, excêntrico, quase como em passos de dança, para cima de Hudson. A bola foi rechaçada e, logo depois, o volante tricolor passou a peitar e a insultar o atacante rubro-negro. Um princípio de confusão se formou, mas Diego tirou Michael do bololô.Já no Twitter, Diego fez uma alusão ao seriado "Chaves", que curiosamente fez sucesso nas telinhas do SBT (transmissora aberta do Fla-Flu de ontem), e ironizou na legenda da imagem junto ao Michael carregado por ele:
- Venha, tesouro... - escreveu o camisa 10, referindo-se ao que a personagem Dona Florinda falava constantemente para o seu filho Quico ("... Não se misture com essa gentalha!"). Michael, como resposta, falou: "Arrasou". Agora, a dupla e o todo o restante do elenco folgam, e retornam dia 21 aos treinos no Ninho do Urubu.

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