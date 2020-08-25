Diego Gonçalves fala em 'jogo de inteligência' para Figueira avançar na Copa do Brasil

Crédito: Divulgação/Figueirense

O Figueirense dá uma pausa na Série B e volta, nesta terça-feira (25), suas atenções para a Copa do Brasil. Contra o Fluminense, a equipe catarinense tem a vantagem do empate para avançar para a quarta rodada da competição.

Artilheiro da equipe na temporada com seis gols, Diego Gonçalves afirma que o Figueira tem que aproveitar as chances que criar no Maracanã:

- O caminho para a gente conseguir essa classificação é jogar sem pressa, com tranquilidade. Precisamos ter inteligência, pois sabemos que temos a vantagem do empate. Isso não significa que a gente não vai propor o nosso jogo ou só ficar lá atrás. Precisamos repetir a atuação da primeira partida, propondo o jogo marcando lá em cima.

O jogador, que foi responsável pela assistência no gol que garantiu o triunfo diante do Botafogo-SP no último fim de semana, comemorou a boa temporada que faz com a camisa do Figueirense.