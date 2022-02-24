Diego Costa acena possibilidade de acerto com o Corinthians, que mantém cautela e espera treinador

Com a oficialização de Vitor Pereira como novo técnico do Corinthians, a diretoria do clube passará a voltar as suas atenções por um projeto que ficou parado nos últimos 20 dias: o do novo camisa 9. E um nome voltou ao radar do clube nos últimos dias, que é Diego Costa, que rescindiu com o Atlético-MG no início do ano e está livre no mercado. Costa nunca foi prioridade no Timão, já que a direção do clube desde o princípio trabalhava com os uruguaios Edinson Cavani e Luis Suárez como prioridades. No entanto, quando Diego ficou livre no mercado, houve contato do estafe do jogador com a cúpula corintiana, mas como o interesse do atleta era retornar ao futebol europeu as partes não entraram em acordo.
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Contudo, Diego Costa não encontrou mercado no Velho Continente, e segundo informações obtidas pelo LANCE! o atacante criou uma disposição em vestir a camisa corintiana.
No entanto, a direção do clube alvinegro trata esse aceno com cautela. A ideia é primeiramente esperar a chegada de Vitor Pereira e saber se o treinador aprova a contratação do centrovante. Uma vez aprovado, a cúpula corintiana retomará o contato com os intermediários de Diego Costa para uma nova abertura de negociação.
Diego Costa estaria disposto a diminuir algumas pedidas financeiras em relação a primeira negociação, que acabou frustrada. Outro trunfo é que pessoas que têm bom trânsito com a diretoria buscam ajudar a viabilizar o projeto.