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futebol

Diego, após derrota do Flamengo: 'Não entramos com a atitude que deveríamos'

O camisa 10 foi quem deu explicações após a derrota para o Ceará, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 18:19

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 18:19

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após a segunda derrota consecutiva do Flamengo no Maracanã, o meia Diego - que entrou na etapa final diante do Ceará, que venceu por 2 a 0 no Maracanã - foi quem deu explicações sobre o momento vivido pelo clube, que não vence há três rodadas no Brasileirão. O camisa 10 cobrou uma mudança na postura dos jogadores, afirmando ser necessário "falar menos e jogar muito mais"
- Primeiro de tudo temos que assumir a responsabilidade, entender o que está sob nosso controle. A disputa do título se conquista jogo a jogo, com atitude. Não temos demonstrado isso, essa constância que faz toda a diferença. Estou totalmente decepcionado. Não entramos com a atitude que deveríamos. É preciso ponto de reflexão, bater no peito, nada do externo pode nos influenciar se não fizermos o nosso dentro de campo. Nosso pensamento é esse. É falar menos e jogar muito mais - afirmou Diego Ribas, capitão do Fla, à TV Globo.> Confira a tabela completa e simule as próximas rodadas do Brasileirão!Agora, o Flamengo terá a semana pela frente para "juntar os cacos", avaliar e corrigir os erros, trabalhar no Ninho do Urubu visando a partida contra o Goiás.
Pela 30ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro enfrenta o Esmeraldino na próxima segunda-feira, dia 18, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, às 20h.

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