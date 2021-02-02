Diego Alves e Gerson serão reavaliados pelo Flamengo

O Flamengo foi à Ilha do Retiro e venceu o Sport nesta segunda, assumindo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e diminuindo a distância para quatro pontos do Internacional. Contudo, o clube da Gávea volta ao Rio de Janeiro com duas preocupações: Diego Alves sentiu dores no músculo anterior da coxa direita, e Gerson sofreu entorse no pé direito. O goleiro e o meia serão reavaliados nesta terça-feira, na reapresentação do elenco no Ninho do Urubu.