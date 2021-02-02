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Diego Alves e Gerson serão reavaliados pelo Flamengo

Goleiro e meia deixaram a partida contra o Sport, na Ilha do Retiro, com problemas...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 22:13

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 22:13

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo foi à Ilha do Retiro e venceu o Sport nesta segunda, assumindo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e diminuindo a distância para quatro pontos do Internacional. Contudo, o clube da Gávea volta ao Rio de Janeiro com duas preocupações: Diego Alves sentiu dores no músculo anterior da coxa direita, e Gerson sofreu entorse no pé direito. O goleiro e o meia serão reavaliados nesta terça-feira, na reapresentação do elenco no Ninho do Urubu.
Gerson foi substituído aos 12 minutos da etapa final por Pepê. Já Diego Alves, que retornava ao time titular após 43 dias, por conta de uma lesão muscular, deixou o jogo cinco minutos depois, com Hugo Souza entrando em seu lugar.

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