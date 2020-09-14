Diego Alves desfalca Flamengo em jogos da Libertadores no Equador

O goleiro Diego Alves não viajará para o Equador e desfalcará o Flamengo diante do Independiente Del Valle e contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, informou o clube nesta segunda. O goleiro recupera-se da Covid-19 e de uma lesão no ombro, e ficará no Rio de Janeiro enquanto a delegação embarca terça para o Equador, onde fará os dois jogos pelo Grupo A da Copa.

- Em função da Covid-19 e do tratamento no ombro, Diego Alves segue sem condições de jogo e não viajará para o Equador - informou Rubro-Negro.Diego Alves testou positivo para o novo coronavírus no dia 3 de setembro. O camisa 1 já estava em tratamento de uma lesão no ombro direito. Com a ausência confirmada, César é quem será o titular diante do Indepediente Del Valle, no dia 17. O time da Gávea seguirá seguirá em Quito, no Equador, pois no dia 22 visita o Barcelona, em Guayaquil, pela quarta rodada do Grupo A - o qual o Rubro-Negro divide a liderança com o Del Valle, ambos com seis pontos.