Diante do Flamengo, Botafogo busca melhorar retrospecto recente em clássicos

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Nesta quarta-feira, o Botafogo encara o Flamengo, no estádio Nilton Santos, às 21h35, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Da perspectiva do Alvinegro, o confronto é importante não só para se manter na cola do G4 da competição, como também para melhorar o retrospecto recente em clássicos. + Fluminense procura, mas empresário revela que Babi: 'Está feliz no Botafogo'O clube de General Severiano teve a oportunidade de melhorar esse retrospecto na última partida, contra o Vasco, no domingo. O Botafogo vencia por 1 a 0 até os minutos finais do duelo, até que o Gigante da Colina empatou o jogo, com gol de Carlinhos, em falha de marcação da defesa.

Na temporada de 2020, o desempenho ruim do Botafogo dentro de campo também refletiu nos clássicos. No Brasileirão, o Glorioso não conseguiu vencer nenhum: foram quatro derrotas e dois empates. No ano, apenas duas vitórias, ambas contra o Vasco - no Campeonato Carioca, com gol de Igor Cássio já nos acréscimos da etapa final, e na partida de ida da Copa do Brasil, com gol de Matheus Babi. FOCO

De olho no clássico contra o Flamengo, os jogadores do Botafogo já projetam o duelo. O volante Matheus Frizzo afirmou que os detalhes farão a diferença na partida, enquanto o meio-campista Felipe Ferreira disse que a equipe precisa de intensidade do começo ao fim da partida.

- Nos preparamos bem para essa partida, o Flamengo é uma grande equipe e temos que estar 100% atentos do começo até o fim. Os detalhes farão a diferença e a nossa equipe vai com todas as forças. Precisamos muito dessa vitória para os nossos objetivos no Campeonato. A expectativa é de um grande jogo e que a gente saia com o resultado positivo - disse Matheus Frizzo.

- O Flamengo é um grande adversário, mas como todo clássico, tudo pode acontecer. Temos que fazer um jogo equilibrado, aproveitar as chances e ter intensidade do início ao fim. Vamos procurar fazer uma grande partida para sairmos com um resultado positivo - disse o meia Felipe Ferreira com exclusividade ao LANCE!.DESEMPENHO EM CLÁSSICOS NO ANO DE 2020

Campeonato Carioca

Botafogo 1x0 Vasco

Fluminense 3x0 BotafogoFluminense 0x0 Botafogo

Flamengo 3x0 Botafogo

Campeonato Brasileiro

Botafogo 1x1 FlamengoBotafogo 0x1 Flamengo

Botafogo 2x3 VascoVasco 3x0 Botafogo

Botafogo 1x1 FluminenseFluminense 2x0 Botafogo

Copa do Brasil