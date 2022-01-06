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futebol

Deyverson aumenta lista de afastados por Covid-19 no Palmeiras

Heroi da Libertadores testou positivo para a doença nesta quinta e ficará em isolamento ...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 18:47

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 18:47

O atacante Deyverson vai ser o sexto jogador do Palmeiras a ficar afastado dos trabalhos iniciais de pré-temporada após ser diagnosticado com Covid-19. Ele acabou testando positivo para a doença após os trabalhos desta quinta-feira (6), na Academia de Futebol.A informação foi inicialmente publicada pela ESPN e confirmada pelo LANCE!.
O heroi da conquista da Copa Libertadores de 2021 se junta assim a Weverton, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes e Rafael Navarro, que testaram positivo para Covid-19 na primeira rodada de testes, na quarta-feira (5), quando Deyverson treinou normalmente. Ele também está assintomático e chegou a participar normalmente das atividades desta manhã com os companheiros.
Todos eles cumprem isolamento social e, a princípio, só devem voltar às atividades no dia 15. Mas, conforme o L! revelou, o Verdão trabalha com a possibilidade de retorno em um período menor de quarentena.
Seguindo os protocolos estabelecidos, o Palmeiras está testando diariamente seus jogadores e funcionários. Os atletas em isolamento realizarão trabalhos individualizados em suas residências e também são testados e monitorados.
A confiança do Palmeiras é tamanha que o clube garante que os seis contaminados pelo coronavírus não preocupam para o Mundial de Clubes, que começa em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.Os jogadores que testarem negativo seguirão trabalhando em dois períodos na Academia de Futebol na pré-temporada. Quatro jogos-treinos estão agendados, sendo o primeiro deles no sábado, contra o Pouso Alegre (MG).
O Verdão estreia na temporada no próximo dia 23, contra o Novorizontino, em partida que foi antecipada da quinta rodada do Campeonato Paulista, visando facilitar a preparação do clube para o Mundial.
Crédito: Deyversontreinoucomoscompanheirosnormalmentenamanhãdestaquinta(Foto:CésarGrecco/Palmeiras

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